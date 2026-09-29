Анисимова приключи с тениса за 2026 година

Американската тенисистка Аманда Анисимова официално обяви, че слага ранен край на състезателния си сезон за 2026 година заради подновила се контузия на китката. 25-годишната състезателка обяви решението си в социалните мрежи, като подчерта, че се нуждае от време за пълно възстановяване и рестарт преди завръщането си на корта през 2027 г.

"Здравейте на всички, завършвам сезона си за тази година. Отново получих контузия на китката, за която трябва да се погрижа. Време е да се възстановя, да рестартирам и да се видим с всички през 2027 г.", написа Анисимова в профила си в Instagram.

Последното официално участие на американката бе на Откритото първенство на САЩ, където тя отпадна в третия кръг след поражение от рускинята Анастасия Потапова. След турнира в Ню Йорк Анисимова се оттегли от надпреварите в Сингапур и Пекин, като пропуска и азиатското си турне, включващо турнира в Ухан.

Ранният край на кампанията маркира рязък контраст с феноменалния сезон 2025, в който Анисимова окончателно проби сред световния елит. През миналата година тя триумфира с първите си две титли от категория WTA 1000 в Доха и Пекин, игра финали на Големия шлем на Уимбълдън и US Open, направи своя дебют на Финалите на WTA и се изкачи до №3 в световната ранглиста – най-високата позиция в нейната кариера.

Анастасия Потапова надви Аманда Анисимова и за първи път стигна осминафинал на US Open

За разлика от тогава, сезон 2026 бе изпълнен с разочарования и физически проблеми. Анисимова участва в едва 12 турнира през годината, записвайки баланс от 22 победи и 12 загуби без спечелена титла. Най-доброто й постижение в Шлема бе четвъртфиналът на Australian Open, където бе спряна от Джесика Пегула, а единственият й полуфинал за годината дойде на турнира в Дубай през февруари. На Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open тя приключи участието си още в трети кръг.

В момента Аманда Анисимова се намира под №11 в световната ранглиста, но пропускането на последните турнири от годината и невъзможността да защити титлата си в Пекин ще доведат до изпадане извън първите 15. Тъй като фокусът й остава изцяло върху възстановяването, американката се надява да бъде готова за началото на новия сезон и австралийското турне през януари 2027 г., където ще трябва да гради отново позициите си в женския тенис.

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