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Анастасия Потапова надви Аманда Анисимова и за първи път стигна осминафинал на US Open

  • 6 сеп 2026 | 14:37
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Анастасия Потапова надви Аманда Анисимова и за първи път стигна осминафинал на US Open

Анастасия Потапова постигна най-доброто си класиране на Откритото първенство на САЩ, след като елиминира поставената под номер 10 Аманда Анисимова с 6:2, 7:5. С този успех австрийската тенисистка се класира за първи път в кариерата си за осминафиналите в Ню Йорк, записвайки своята трета победа срещу представителка на първите десет в световната ранглиста през сезона.

Потапова започна двубоя изключително уверено и проби за 2:1 гейма на нула в първия сет, след което реализира втори пробив за 5:2 и затвори частта с 6:2 за по-малко от половин час. Втората част обаче бе значително по-оспорвана, като двете тенисистки си размениха общо три пробива на корт „Луис Армстронг“.

Въпреки колебанията на собствен сервис и ключовите двойни грешки в края на частта, Потапова запази самообладание. При 5:5 Анисимова допусна непредизвикана грешка извън основната линия на брекбол, което позволи на Потапова да пробие за 6:5 и след това да сервира успешно за затваряне на мача при 7:5 след 1 час и 39 минути игра.

Победата идва след колеблива серия за Потапова на твърди кортове и трева преди Ню Йорк, където тя записа баланс от 3:6 в последните си шест турнира след силния си сезон на клей. В първите три кръга на US Open обаче Потапова показа отлична игра, отстранявайки последователно Дария Семенистая, Леоля Жанжан и сега 10-ата в схемата Анисимова.

На осминафиналите Потапова очаква победителката от двубоя между петата поставена Мира Андреева и чешката квалификантка Никола Бартункова.

В друг драматичен сблъсък от третия кръг на Откритото първенство на САЩ, олимпийската шампионка Цинуън Джън осъществи впечатляващ обрат срещу американката Мадисън Кийс. Китайката надделя с 1:6, 7:6(3), 7:5, след като изоставаше с 0:5 в решителния трети сет и трябваше да спасява мачбол при 1:5, преди да спечели седем поредни гейма и да се класира за последните 16.

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