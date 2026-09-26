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Вили Саньол напусна поста селекционер на Грузия

  • 26 сеп 2026 | 13:24
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Вили Саньол напусна поста селекционер на Грузия

Френският треньор Вили Саньол напусна поста селекционер на националния отбор по футбол на Грузия, съобщиха от Грузинската футболна федерация. „Грузинецът Рамаз Сванадзе ще води националния тим до края на 2028 година“, се посочва в изявлението. Преди да бъде назначен начело на мъжкия отбор, Сванадзе оглавяваше младежкия държавен състав на Грузия и на два пъти го изведе до финалната фаза на Европейското първенство.

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В петък Грузия загуби с 0:1 у дома от Северна Ирландия в мач от Лигата на нациите. Саньол заемаше поста старши треньор на грузинския национален отбор от 2021 година. Под негово ръководство Грузия постигна исторически успех, класирайки се за Европейското първенство през 2024-а и достигна до елиминационната фаза на турнира.

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