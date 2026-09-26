Украйна успя да надхитри Унгария като гост

Националният отбор на Украйна спечели с 1:0 визитата си на Унгария в първия им мач от група 2 на дивизия „В“ в Лигата на нациите.
Първото полувреме беше сравнително равностойно, но все пак украинците бяха тези, които успяха да стигнат до гол. Това стана в 42-рата минута, когато Данило Сикан се разписа с глава след центриране на Георгий Судаков. След почивката маджарите наложиха натиск, но не съумяха да вкарат попадение, с което да избегнат загубата. В добавеното време на срещата резервата на гостите Олександър Назаренко беше изгонен от игра заради втори жълт картон. Той фаулира по груб начин влезлия от пейката Раймунд Тот, което предизвика голяма разправия между двата отбора.
След като спечели първия си официален мач под ръководството на Андреа Малдера, Украйна ще гостува и на Грузия в понеделник, когато Унгария има визита на Северна Ирландия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages