Гол в 99-ата минута и пропусната дузпа на Кварацхелия зарадваха Северна Ирландия срещу Грузия

Северна Ирландия постигна драматична победа с 1:0 при визитата си на Грузия в откриващия мач на двата отбора от група 2 на дивизия „В“ в Лигата на нациите.
През първото полувреме домакините имаха превъзходство при владеенето на топката, докато повечето удари бяха за островитяните. През втората част грузинците продължиха да владеят инициативата и така се стигна до 64-тата минута, когато те получиха дузпа след преглед с ВАР, тъй като Даниъл Балърд повали Лука Лочошвили в наказателното поле. Изпълнението от бялата точка на капитана Хвича Кварацхелия обаче беше твърде слабо и така Пиърс Чарлс успя да избие неговия удар.
Шестминутното добавено време на срещата беше удължено заради оказана лекарска помощ на Балърд и пререкание между Кварацхелия и Джъстин Девени. Така в 99-ата минута капитанът на гостите Трей Хюм центрира към Шей Чарлс, който с удар от въздуха отбеляза победното попадение в мача. То беше прегледано от ВАР за възможен фал в атака на полузащитника, но беше признато.
В понеделник Грузия отново е домакин, но на Украйна, докато Северна Ирландия ще приеме гостуващия състав на Унгария.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages