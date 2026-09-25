Гол в 99-ата минута и пропусната дузпа на Кварацхелия зарадваха Северна Ирландия срещу Грузия

Северна Ирландия постигна драматична победа с 1:0 при визитата си на Грузия в откриващия мач на двата отбора от група 2 на дивизия „В“ в Лигата на нациите.

През първото полувреме домакините имаха превъзходство при владеенето на топката, докато повечето удари бяха за островитяните. През втората част грузинците продължиха да владеят инициативата и така се стигна до 64-тата минута, когато те получиха дузпа след преглед с ВАР, тъй като Даниъл Балърд повали Лука Лочошвили в наказателното поле. Изпълнението от бялата точка на капитана Хвича Кварацхелия обаче беше твърде слабо и така Пиърс Чарлс успя да избие неговия удар.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: KVARATSKHELIA JUST MISSED A PENALTY FOR GEORGIA! ❌ pic.twitter.com/lgB95q1azq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 25, 2026

Шестминутното добавено време на срещата беше удължено заради оказана лекарска помощ на Балърд и пререкание между Кварацхелия и Джъстин Девени. Така в 99-ата минута капитанът на гостите Трей Хюм центрира към Шей Чарлс, който с удар от въздуха отбеляза победното попадение в мача. То беше прегледано от ВАР за възможен фал в атака на полузащитника, но беше признато.

What a second half!



Pierce Charles saves from the spot before his brother Shea snatches all three points for Northern Ireland in added time.#BBCFootball pic.twitter.com/CAZrnRPfwl — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) September 25, 2026

В понеделник Грузия отново е домакин, но на Украйна, докато Северна Ирландия ще приеме гостуващия състав на Унгария.

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Снимки: Gettyimages