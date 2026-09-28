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Дузпа в края донесе победа за Япония срещу Венецуела

  • 28 сеп 2026 | 19:25
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Дузпа в края донесе победа за Япония срещу Венецуела

Националният отбор на Япония записа нов успех в контрола след късно победно попадение за 2:1 срещу гостуващия състав на Венецуела. Преди няколко дни азиатците победиха и Уругвай с 3:1 също след голове в края на срещата.

Япония срази Уругвай с голове в края
Япония срази Уругвай с голове в края

Днес всички попадения дойдоха през второто полувреме на двубоя. Още в началните секунди след почивката Кевин Келси даде аванс на южноамериканците с удар по земя след асистенция на Луис Балбо. В 49-ата минута обаче резервата Аясе Уеда възстанови равенството, засичайки отблизо центриране на Юния Ито. В добавеното време на срещата домакините получиха дузпа заради нарушение на Янхел Ерера срещу влезлия от пейката Такефуса Кубо. Уеда не сгреши от бялата точка и с втория си гол в мача оформи крайното 2:1.

Така Япония за първи път победи този съперник в шестата им приятелска среща от 2010 година насам, като досега имаше четири ремита и една загуба. Следващата контрола на тима е срещу Еквадор в четвъртък, а ден по-късно Венецуела се изправя срещу Южна Корея.

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Снимки: Gettyimages

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