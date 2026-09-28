Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Янис Адетокунбо: Нямам търпение да правим шоу пред 20 000 фенове

  • 28 сеп 2026 | 14:13
  • 91
  • 0
Янис Адетокунбо: Нямам търпение да правим шоу пред 20 000 фенове

След преминаването от индивидуални тренировки към същински отборни занимания, за 31-годишния Янис Адетокунбо започва нов сезон, но в напълно различна среда.

Гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо е готов да поведе Маями Хийт към шампионска титла след голямата сделка през лятото. 31-годишното крило посвети първите си 13 години в лигата на Милуоки Бъкс, с които спечели титлата през 2021 г. Сега за него започва нова ера в Южна Флорида.

Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид
Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид

Роденият в Атина баскетболист вече прекарва часове в новата си зала. „Чувството е хубаво. Винаги е приятно да направя няколко допълнителни серии на основния корт. Играл съм на този терен като член на друг отбор. Вълнуващо е да бъда част от Маями Хийт. Нямам търпение 20 000 фенове да ни подкрепят и да им предложим шоу“, заяви той след тренировка.

Докато се разхождаше из съоръженията в неделя, той се засече и с двукратния шампион на НБА Норис Коул, който наскоро бе назначен в щаба на Сиукс Фолс Скайфорс, и го посрещна с прегръдка.

След медийния ден в понеделник, старши треньорът Ерик Сполстра ще събере отбора си, за да открие официално тренировъчния лагер. Маями започва предсезонната си подготовка с мач срещу Торонто Раптърс в Квебек Сити на 3 октомври. Дебютът на отбора в „Касея Сентър“ ще бъде на 21 октомври в първия мач от редовния сезон 2026/27 срещу Минесота Тимбъруулвс.

Освен предстоящия график, важни финансови решения ще оформят бъдещето на франчайза. Янис има опция на стойност 62,78 милиона долара в договора си за сезон 2027/28. През лятото той може да се откаже от последната година, за да стане неограничен свободен агент, или да активира опцията, за да си осигури заплатата. През януари 2027 г. обаче се отваря и трета възможност, когато той ще може да подпише удължаване на договора си за четири години на стойност 275 милиона долара.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Как започва баскетболната история на Реал Мадрид

Как започва баскетболната история на Реал Мадрид

  • 28 сеп 2026 | 10:36
  • 1473
  • 0
Рилски спортист победи Ботев Академик в приятелски двубой

Рилски спортист победи Ботев Академик в приятелски двубой

  • 28 сеп 2026 | 10:04
  • 433
  • 0
Никола Йокич ще подпише най-големия договор в историята на НБА и то със специална клауза!

Никола Йокич ще подпише най-големия договор в историята на НБА и то със специална клауза!

  • 28 сеп 2026 | 07:02
  • 3188
  • 0
Везенков и Коди Милър-Макинтайър триумфираха със Суперкупата на Гърция

Везенков и Коди Милър-Макинтайър триумфираха със Суперкупата на Гърция

  • 27 сеп 2026 | 22:40
  • 9414
  • 2
Локомотив Пловдив спечели Черноморските игри

Локомотив Пловдив спечели Черноморските игри

  • 27 сеп 2026 | 20:41
  • 2174
  • 3
Черно море Navibulgar спечели битката за третото място на Черноморските игри

Черно море Navibulgar спечели битката за третото място на Черноморските игри

  • 27 сеп 2026 | 19:12
  • 1881
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 59433
  • 114
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 33880
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 18015
  • 56
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 10288
  • 8
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 8343
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 7483
  • 7