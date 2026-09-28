Янис Адетокунбо: Нямам търпение да правим шоу пред 20 000 фенове

След преминаването от индивидуални тренировки към същински отборни занимания, за 31-годишния Янис Адетокунбо започва нов сезон, но в напълно различна среда.

Гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо е готов да поведе Маями Хийт към шампионска титла след голямата сделка през лятото. 31-годишното крило посвети първите си 13 години в лигата на Милуоки Бъкс, с които спечели титлата през 2021 г. Сега за него започва нова ера в Южна Флорида.

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Роденият в Атина баскетболист вече прекарва часове в новата си зала. „Чувството е хубаво. Винаги е приятно да направя няколко допълнителни серии на основния корт. Играл съм на този терен като член на друг отбор. Вълнуващо е да бъда част от Маями Хийт. Нямам търпение 20 000 фенове да ни подкрепят и да им предложим шоу“, заяви той след тренировка.

Докато се разхождаше из съоръженията в неделя, той се засече и с двукратния шампион на НБА Норис Коул, който наскоро бе назначен в щаба на Сиукс Фолс Скайфорс, и го посрещна с прегръдка.

Preseason is right around the corner! Secure your seats NOW 👉 https://t.co/rCLC6FdaFN https://t.co/tKcp0qQ5X4 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 27, 2026

След медийния ден в понеделник, старши треньорът Ерик Сполстра ще събере отбора си, за да открие официално тренировъчния лагер. Маями започва предсезонната си подготовка с мач срещу Торонто Раптърс в Квебек Сити на 3 октомври. Дебютът на отбора в „Касея Сентър“ ще бъде на 21 октомври в първия мач от редовния сезон 2026/27 срещу Минесота Тимбъруулвс.

Освен предстоящия график, важни финансови решения ще оформят бъдещето на франчайза. Янис има опция на стойност 62,78 милиона долара в договора си за сезон 2027/28. През лятото той може да се откаже от последната година, за да стане неограничен свободен агент, или да активира опцията, за да си осигури заплатата. През януари 2027 г. обаче се отваря и трета възможност, когато той ще може да подпише удължаване на договора си за четири години на стойност 275 милиона долара.

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Снимки: Gettyimages