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Потвърдено: нападател на Исландия пропуска мача с България

  • 28 сеп 2026 | 17:30
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Потвърдено: нападател на Исландия пропуска мача с България

Един от най-опасните нападатели на националния отбор на Исландия Алберт Гудмундсон няма да бъде на разположение за следващите три мача от група 4 в Лига “C” на Лигата на нациите, съобщиха от футболната федерация на островната страна. Исландците играят с България на 3 октомври в Рейкявик на стадион „Лаугардалсвьолур“, а също така с Люксембург на 29 септември и с Естония с Талин на 6 октомври.

Исландия може да остане без една от звездите си за мача с България
Исландия може да остане без една от звездите си за мача с България

Гудмундсон, който е нападател на Лацио, има 48 мача и 14 попадения за Исландия. В мача с Естония Гудмундсон напусна терена през първото полувреме, след като се приземи лошо на рамото си при единоборство. Днес сутринта той се подложи на ядрено-магнитен резонанс и се оказа, че има изместване на рамото, което ще го извади от терена за определен срок от време. Мястото е фиксирано с шина и той ще замине за Рим, където клубът му ще поеме лечението. На мястото на контузения Гудмундсон треньорът на исландците Арнар Гунлаугсон повика Торир Хелгасон – атакуващ халф, който също играе в италианското първенство за отбора на Венеция. Той има 20 мача и 2 гола за националния тим.

„Една точка у дома срещу най-слабия отбор в групата изобщо не е достатъчна“, заяви Хакон Арнар Харалдсон след разочароващото равенство 1:1 срещу Естония в Лигата на нациите. „Ако искаме да спечелим тази група, това е отборът, който трябва да победим. Заспахме в защитата през първата четвърт на второто полувреме и това беше достатъчно, за да получат това равенство“, каза още той и допълни, че Люксембург и България са много по-силни опоненти от Естония.

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Снимки: Gettyimages

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