Исландия може да остане без една от звездите си за мача с България

Една от звездите на Исландия може да пропусне предстоящото домакинство на България на 3 октомври от Лигата на нациите поради контузия.

Исландия пропусна отлична възможност да тръгне с победа в групата на България

Става въпрос за нападателя Алберт Гудмундсон, който стартира като титуляр при вчерашното реми 1:1 срещу гостуващия състав на Естония, но беше заменен принудително още в 30-ата минута. Предполага се, че играчът на Лацио е извадил лявото си рамо, след като се приземи лошо върху него след въздушно единоборство. Днес предстоят по-обстойни прегледи, които ще дадат повече информация за състоянието му.

Albert #Gudmundsson needed to be subbed after 30 minutes with a left shoulder/arm injury. The Lazio attacker on international duty landed badly after an aerial duel. #IcelandEstonia pic.twitter.com/GibcQL7UIR — LazioLand (@Lazio_Land) September 26, 2026

29-годишният Гудмундсон има 47 мача с 14 гола и 7 асистенции за Исландия, която преди домакинството си на България има гостуване на Люксембург във вторник.

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Снимки: Imago