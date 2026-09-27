Исландия може да остане без една от звездите си за мача с България

Една от звездите на Исландия може да пропусне предстоящото домакинство на България на 3 октомври от Лигата на нациите поради контузия.
Исландия пропусна отлична възможност да тръгне с победа в групата на България
Става въпрос за нападателя Алберт Гудмундсон, който стартира като титуляр при вчерашното реми 1:1 срещу гостуващия състав на Естония, но беше заменен принудително още в 30-ата минута. Предполага се, че играчът на Лацио е извадил лявото си рамо, след като се приземи лошо върху него след въздушно единоборство. Днес предстоят по-обстойни прегледи, които ще дадат повече информация за състоянието му.
29-годишният Гудмундсон има 47 мача с 14 гола и 7 асистенции за Исландия, която преди домакинството си на България има гостуване на Люксембург във вторник.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago