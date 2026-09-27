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Исландия може да остане без една от звездите си за мача с България

  • 27 сеп 2026 | 11:11
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Исландия може да остане без една от звездите си за мача с България

Една от звездите на Исландия може да пропусне предстоящото домакинство на България на 3 октомври от Лигата на нациите поради контузия.

Исландия пропусна отлична възможност да тръгне с победа в групата на България
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Става въпрос за нападателя Алберт Гудмундсон, който стартира като титуляр при вчерашното реми 1:1 срещу гостуващия състав на Естония, но беше заменен принудително още в 30-ата минута. Предполага се, че играчът на Лацио е извадил лявото си рамо, след като се приземи лошо върху него след въздушно единоборство. Днес предстоят по-обстойни прегледи, които ще дадат повече информация за състоянието му.

29-годишният Гудмундсон има 47 мача с 14 гола и 7 асистенции за Исландия, която преди домакинството си на България има гостуване на Люксембург във вторник.

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Снимки: Imago

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