Рилски спортист победи Ботев Академик в приятелски двубой

Баскетболистите на Рилски спортист се върнаха на победния път, макар и в контролна среща. Самоковци надиграха Ботев Академик със 71:84 като гости в зала „Сила“ в Пловдив.

Малик Джонсън и Джаксън Стормо отбелязаха по 16 точки за състава от Самоков. Алън Арнет, Мирослав Васов и Айзея Ричърдс достигнаха двуцифрени точкови показатели - съответно 13, 10 и 10.

За Ботев Академик Дикю Николас бе над всички със своите 23 точки.

Рилски спортист отстъпваше само последната четвърт с минималните 2 точки.

Така балансът на тима до момента е шест победи от шест мача в контролите, а това беше и първа проверка за самоковци срещу отбор от Националната баскетболна лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google