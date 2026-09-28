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Никола Йокич ще подпише най-големия договор в историята на НБА и то със специална клауза!

  • 28 сеп 2026 | 07:02
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Никола Йокич ще подпише най-големия договор в историята на НБА и то със специална клауза!

Никола Йокич реши, поне засега, да не подновява договора си с Денвър. Изчаквайки още една година, сръбският център може да получи 80 милиона долара повече, отколкото би получил, ако беше „приключил тази работа“ сега.

Очаква се през лятото на 2027 г. той да подпише петгодишен договор на стойност почти 360 милиона долара.

"Това ще бъде най-богатият договор в историята на НБА", подчерта американският журналист Кевин О'Конър.

По думите му, се очаква в този договор да бъде добавена и клауза за „забрана за трейд“.

На практика това означава, че Нъгетс не могат да го трейдват, освен ако Йокич не приеме потенциален трансфер в друг клуб.

Самият Никола също говори за новия договор.

"Моята идея и желание е да остана в Денвър завинаги. Вероятно ще подпиша догодина. Заради това е строго бизнес. Моето желание е да играя в Денвър до края на живота си, от тях зависи дали ще ми предложат или не", цитират от sportal.blic.rs сръбската жива легенда на баскетбола.

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