Никола Йокич ще подпише най-големия договор в историята на НБА и то със специална клауза!

Никола Йокич реши, поне засега, да не подновява договора си с Денвър. Изчаквайки още една година, сръбският център може да получи 80 милиона долара повече, отколкото би получил, ако беше „приключил тази работа“ сега.

Очаква се през лятото на 2027 г. той да подпише петгодишен договор на стойност почти 360 милиона долара.



"Това ще бъде най-богатият договор в историята на НБА", подчерта американският журналист Кевин О'Конър.

Nikola Jokic is expected to sign a 5-year, $360 Million deal with the Denver Nuggets in the summer of 2027, per @KevinOConnor



This will be the richest contract in NBA history pic.twitter.com/YkPicWhJrq — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 27, 2026

По думите му, се очаква в този договор да бъде добавена и клауза за „забрана за трейд“.



На практика това означава, че Нъгетс не могат да го трейдват, освен ако Йокич не приеме потенциален трансфер в друг клуб.



Самият Никола също говори за новия договор.



"Моята идея и желание е да остана в Денвър завинаги. Вероятно ще подпиша догодина. Заради това е строго бизнес. Моето желание е да играя в Денвър до края на живота си, от тях зависи дали ще ми предложат или не", цитират от sportal.blic.rs сръбската жива легенда на баскетбола.

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