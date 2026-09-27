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Георги Мърков с коментар за Станка Златева и Тодор Ангелов

  • 27 сеп 2026 | 10:06
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Георги Мърков с коментар за Станка Златева и Тодор Ангелов

"Спекулация е, че съм оттеглил подкрепата си за Станка Златева", заяви Георги Мърков, олимпийски, световен, европейски шампион и член на Управителния съвет на Българската федерация по борба (БФБорба) в профила си в социалната платформа Фейсбук. “Стоя зад започналата промяна в българската борба. Подкрепям и желанието на Тодор Ангелов да се кандидатира. Нека Общото събрание - представителите на всички клубове да преценят как ще продължи започнатата промяна за българските деца, за българските треньори и нашия спорт.

Това обаче не означава, че не трябва да бъдат правени промени в ръководството на БФБорба или в състава на Управителния съвет. Напротив, смятам, че е необходимо в ръководството да има хора, които могат да допринесат за спокойствието във федерацията. Личното ми мнение е, че Тошко Ангелов има място в българската борба. Вярвам, че неговото присъствие би гарантирало по-голямо единство във федерацията и би помогнало, започналата от Станка промяна, да продължи.

Важно е да се види и какво конкретно се промени през последната година и половина. БФБорба започна отново да поставя в центъра българските деца, българските клубове и българските треньори, като повече възможности получават младите ни състезатели и се изгражда реален път от детско-юношеската борба до националните отбори. Резултатите вече са налице, защото младите ни борци спечелиха 23 медала от европейски и световни първенства. Затова смятам, че съчетаването на опита на доказаните имена в българската борба с енергията на новото поколение е пътят към силна федерация”, коментира Мърков.

Извънредното общо събрание на БФБорба предстои на 17 октомври в “Аула Максима” на НСА в София.

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