Джокович е уверен във физическото си състояние преди старта в Пекин

Новак Джокович се готви за своя първи мач след отпадането си на старта на Откритото първенство на САЩ. Тази седмица той ще участва на турнира "Чайна Оупън" в Пекин, където ще започне срещу португалеца Нуно Боржеш.

Преди четири седмици в Ню Йорк сърбинът изпитваше физически затруднения по време на загубата си от Мариано Навоне, но на пресконференцията си преди турнира в Китай той отхвърли всякакви притеснения относно формата си.

„Засега се чувствам добре“, заяви Джокович. „Очевидно е съвсем различно, когато играеш официален мач, в сравнение с тренировъчните сетове или сесии. Но засега всичко е наред. Очаквах с нетърпение да дойда в Китай, както винаги. Резултатите ми на китайска земя говорят сами за себе си. Знаейки това, то ми носи и допълнителна увереност, от която наистина се нуждая. Като цяло до момента всичко с тялото ми е много добре, както и начинът, по който се чувствам и играя.“

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Джокович е вдигал трофея в Пекин шест пъти (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) и има впечатляващ баланс от 29-0 на турнира от категория АТР 500. 39-годишният тенисист не се е състезавал тук от 2015 г. и е щастлив да се завърне.

„Имам страхотни резултати тук. Винаги ми е харесвало да играя в Пекин и в Китай като цяло, особено тук, каза Джокович. - Подкрепата е страхотна. Атмосферата е невероятна. Както на тренировките, така и на мачовете, има много любов и подкрепа от китайските фенове на тениса. Винаги очаквам това с нетърпение.“

The silky smooth motions from 🐐Novak #Djokovic practice session today in Beijing @ChinaOpen pic.twitter.com/dCZBn9VeaA — milos (@milos64692648) September 27, 2026

„Пристигнах няколко дни по-рано, за да имам повече време за подготовка и аклиматизация. Базата се е подобрила много. Искам да кажа, тя винаги е била много впечатляваща, една от най-впечатляващите, които имаме в нашия спорт. През 2008 г. беше построена за Олимпийските игри в Пекин. Спомням си, че играх на корт „Лотус“, който сега е вторият по големина корт. Сега, разбира се, е построен и големият стадион.“

Бившият номер 1 в световната ранглиста коментира и любовта, която изпитва и получава от китайските си фенове, след като е печелил и титлата от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай четири пъти.

„Освен победите, най-добрите ми спомени определено са свързани с моите фенове – начинът, по който ме посрещат, подкрепят и показват любовта си, както и колко са запалени по тениса“, сподели Джокович. - Моите почитатели винаги са невероятни както в Пекин, така и в Шанхай. Тяхното отношение винаги ме зарежда с положителни емоции, които остават с мен дълго след като си тръгна.“

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Тази седмица Джокович ще преследва своята 102-ра титла и първа за сезона. Най-добрият резултат на 39-годишния тенисист през тази година дойде на Откритото първенство на Австралия, където загуби на финала от Карлос Алкарас.

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