Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

На световния номер 9 му се наложи да играе квалификации в Токио

  • 28 сеп 2026 | 14:11
  • 108
  • 0
На световния номер 9 му се наложи да играе квалификации в Токио

Световният номер 9 Артур Фис преживя истински куриоз на турнира от сериите ATP 500 в Токио. Французинът, който изобщо не трябваше да участва в пресявките, бе принуден да започна борбата си от квалификациите. Въпреки куриозната ситуация Фис стартира с обрат и записа победа с 2:6, 6:1, 6:1 срещу американеца Мартин Дам (№106 в света). С този успех той се доближи на само една победа от влизане в основната схема.

До тази необичайна ситуация се стигна след административна грешка на щаба му. Докато избираха между турнирите в Токио и Пекин за начало на азиатското си турне, Фис и екипът му пропуснаха крайния срок за записване за основната схема в Япония. Последвалият опит да получи "уайлд кард" от организаторите също удари на камък, тъй като и трите покани бяха предоставени на местни японски състезатели. Така за първи път от лятото на 2023 година един от водещите тенисисти в света бе принуден да премине през квалификационно сито.

Ситуацията изглежда абсолютно абсурдна, като се има предвид, че Фис не само е най-високо ранкираният играч в пресявките на ATP турнир от две десетилетия насам, но и е бивш шампион в Токио от 2024 година. Това сериозно наруши първоначалната му програма и подготовка за азиатското турне, но французинът демонстрира професионализъм на корта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Иван Иванов официално вече е в Топ 500

Иван Иванов официално вече е в Топ 500

  • 28 сеп 2026 | 10:52
  • 2249
  • 0
Елизара Янева дебютира в Топ 150 на световния тенис

Елизара Янева дебютира в Топ 150 на световния тенис

  • 28 сеп 2026 | 10:19
  • 1885
  • 0
Алкарас: Радвам, че успях да изиграя няколко мача и да видя, че нивото ми е добро

Алкарас: Радвам, че успях да изиграя няколко мача и да видя, че нивото ми е добро

  • 28 сеп 2026 | 01:24
  • 1066
  • 0
Зверев: Отборът ми помогна да се съвзема

Зверев: Отборът ми помогна да се съвзема

  • 28 сеп 2026 | 01:12
  • 944
  • 0
Зверев узакони успеха на Отбор Европа в Лейвър Къп

Зверев узакони успеха на Отбор Европа в Лейвър Къп

  • 27 сеп 2026 | 19:20
  • 6804
  • 1
Медведев се добра до полуфиналите в Китай

Медведев се добра до полуфиналите в Китай

  • 27 сеп 2026 | 18:48
  • 1767
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 59481
  • 114
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 33891
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 18026
  • 56
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 10299
  • 8
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 8347
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 7487
  • 7