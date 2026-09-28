На световния номер 9 му се наложи да играе квалификации в Токио

Световният номер 9 Артур Фис преживя истински куриоз на турнира от сериите ATP 500 в Токио. Французинът, който изобщо не трябваше да участва в пресявките, бе принуден да започна борбата си от квалификациите. Въпреки куриозната ситуация Фис стартира с обрат и записа победа с 2:6, 6:1, 6:1 срещу американеца Мартин Дам (№106 в света). С този успех той се доближи на само една победа от влизане в основната схема.
До тази необичайна ситуация се стигна след административна грешка на щаба му. Докато избираха между турнирите в Токио и Пекин за начало на азиатското си турне, Фис и екипът му пропуснаха крайния срок за записване за основната схема в Япония. Последвалият опит да получи "уайлд кард" от организаторите също удари на камък, тъй като и трите покани бяха предоставени на местни японски състезатели. Така за първи път от лятото на 2023 година един от водещите тенисисти в света бе принуден да премине през квалификационно сито.
Ситуацията изглежда абсолютно абсурдна, като се има предвид, че Фис не само е най-високо ранкираният играч в пресявките на ATP турнир от две десетилетия насам, но и е бивш шампион в Токио от 2024 година. Това сериозно наруши първоначалната му програма и подготовка за азиатското турне, но французинът демонстрира професионализъм на корта.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google