На световния номер 9 му се наложи да играе квалификации в Токио

Световният номер 9 Артур Фис преживя истински куриоз на турнира от сериите ATP 500 в Токио. Французинът, който изобщо не трябваше да участва в пресявките, бе принуден да започна борбата си от квалификациите. Въпреки куриозната ситуация Фис стартира с обрат и записа победа с 2:6, 6:1, 6:1 срещу американеца Мартин Дам (№106 в света). С този успех той се доближи на само една победа от влизане в основната схема.

До тази необичайна ситуация се стигна след административна грешка на щаба му. Докато избираха между турнирите в Токио и Пекин за начало на азиатското си турне, Фис и екипът му пропуснаха крайния срок за записване за основната схема в Япония. Последвалият опит да получи "уайлд кард" от организаторите също удари на камък, тъй като и трите покани бяха предоставени на местни японски състезатели. Така за първи път от лятото на 2023 година един от водещите тенисисти в света бе принуден да премине през квалификационно сито.

Ojo a esta historia.



Arthur Fils y su equipo estaban esperando hasta último momento para decidir en qué torneo iniciaban la gira asiática.



De tanto esperar, se les pasó el plazo de inscripción, lo que ha resultado que se ha quedado fuera del cuadro principal de Tokio.



El… pic.twitter.com/MtgMbl7wF4 — José Morón (@jmgmoron) September 26, 2026

Ситуацията изглежда абсолютно абсурдна, като се има предвид, че Фис не само е най-високо ранкираният играч в пресявките на ATP турнир от две десетилетия насам, но и е бивш шампион в Токио от 2024 година. Това сериозно наруши първоначалната му програма и подготовка за азиатското турне, но французинът демонстрира професионализъм на корта.

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