SiteGround подкрепи националния отбор по падел на България

SiteGround подкрепи националния отбор по падел на България в подготовката и участието му в европейския квалификационен турнир за Световното първенство по падел на Международната падел федерация (FIP) 2026. Състезанието се проведе в Мадрид, Испания, от 22 до 26 септември и донесе исторически резултати за българския падел.

Мъжкият национален отбор постигна най-доброто представяне в историята си на квалификации от такъв ранг, достигайки до четвъртфиналите. В груповата фаза българите записаха две впечатляващи победи - над Финландия и Норвегия и в двата случая с резултат 2:1. Много от срещите се превърнаха в оспорвани трисетови битки, в които българските състезатели демонстрираха силна игра и непримиримост.

В четвъртфинала България се изправи срещу силния отбор на Белгия, в чийто състав са професионални състезатели от най-високо международно ниво, сред които и Клеман Жеенс. Макар да не продължи към полуфиналите, българският отбор натрупа ценен международен опит и показа, че страната ни все по-уверено се утвърждава на европейската падел сцена.

Историческо беше и представянето на женския национален отбор, който завърши на второ място в своята група. Българките започнаха турнира срещу фаворита Гърция, като успяха да спечелят една от трите срещи. В следващите два дни отборът записа две отборни победи, над Словения с 2:1 и над Ирландия с 2:1. Въпреки силното си представяне женският тим не продължи към елиминационната фаза, тъй като регламентът предвижда само победителят в групата да се класира напред.

Резултатите на двата национални отбора са поредна стъпка в развитието на падела в България - спорт, който през последните години се развива динамично както у нас, така и в международен план. Представянето в Мадрид показва потенциала на българските състезатели и създава допълнителна видимост и възможности за развитието на спорта у нас.

„Вярваме, че развитието на спорта изисква постоянство, екипна работа и подкрепа. Радваме се, че можем да допринесем за участието на българския национален отбор по падел на международната сцена и да подкрепим усилията на състезателите да представят България достойно“, коментира Тенко Николов, главен изпълнителен директор на SiteGround.

Партньорството между SiteGround и Сдружение „БГ ПАДЕЛ ТУР“ е насочено към подпомагане на българските състезатели и треньорския щаб в международното им представяне. Сдружението развива падела в България чрез организация на турнири и събития и поддържане на национална ранглиста, като създава възможности за състезатели на различни нива да се развиват и да участват в спортни надпревари.

Паделът е динамичен ракетен спорт, който съчетава елементи от тениса и скуоша и се развива с бързи темпове на световната сцена и в България. Повече информация за “БГ ПАДЕЛ ТУР”: bgpadeltour.com/bg

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