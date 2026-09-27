Тежък удар за новака Бешикташ: Дошъл от НБА играч със счупена китка след дебюта си в Евролигата

Новакът в Евролигата Бешикташ загуби услугите на новото си попълнение ДаКуан Джефрис, който получи сериозна контузия още в първия си мач в Евролигата.

Турският тим Бешикташ отстъпи у дома пред Валенсия с 94:96, а поражението бе помрачено от травмата на крилото-гард ДаКуан Джефрис.

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29-годишният американец направи своя дебют в надпреварата, след като пристигна от НБА. Джефрис контузи лявата си китка, но първоначално изрази желание да продължи да играе. В крайна сметка той прекара на паркета едва 5 минути и половина, без да успее да отбележи първите си точки.

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След края на срещата медицинските прегледи са установили фрактура на кост на китката. Към момента от клуба не са обявили колко време ще отнеме възстановяването на играча.

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Снимки: Imago