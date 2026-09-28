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Десислав Дяков: Успехът ни дава глътка въздух

  • 28 сеп 2026 | 07:31
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Десислав Дяков: Успехът ни дава глътка въздух

В Аксаково, едноименния тим се наложи с 3:2 над Олимпик (Варна) за първи успех от началото на сезона. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Първа победа за Аксаково
Първа победа за Аксаково

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Успехът ни дава глътка въздух. Искам да похваля съдийската бригада. Бяха просто перфектни. Знаете, че винаги казвам нещата, каквито са и обичам да се казва и хубавото. Футболистите си изпълниха тактическите задължения. Играхме добре през по-голямата част от мача. Владеехме топката, пресирахме рано. Имаше и много битка, защото времето беше малко неприятно и разкаля терена“.

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