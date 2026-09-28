Николай Жечев: За съжаление има и такива мачове, в които не ти върви

Нефтохимик (Бургас) прекъсна победната серия на ФК Ямбол като го надви с 2:0 на стадиона му. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Нефтохимик спря серията на ФК Ямбол

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

“За съжаление има и такива мачове, в които не ти върви. През първото полувреме създадохме доста чисти положения за гол. И не успяхме да реализираме. Гостите също имаха атаки и слизания към вратата ни, но моето мнение е, че нашите положения наистина бяха доста чисти. Много съжалявам за тази загуба… Всички искахме да победим Нефтохимик, но просто не се получи. Просто има отбори, с които просто не ти върви. И двата гола станаха почти по идентичен начин. Центрирания, изпревариха ни в реакцията, в дадените ситуации и допуснахме попаденията. Смятам, че до червения картон на Радослав Динев играхме добре, но не успяхме да отбележим създадените положения”.

Снимки: ФК Ямбол 1915 - фейсбук

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