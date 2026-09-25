Николай Жечев: Ще се надиграваме

Едноименният тим на Ямбол приема утре Нефтохимик (Бургас). Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.
„Ще е много труден двубой. Двата отбора се конкурираме рамо до рамо вече втори сезон. Нефтохимик е агресивен отбор. Винаги иска да държи контрол над мача. Играе офанзивно. Това не ни притеснява. Знаем потенциала си. Можем да излизаме с чест от такива битки. Остава да го демонстрираме на терена, за да се радваме след последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.