Федерер: Отдавна казвах на Зверев, че трябва да удря по-силно

Материал на Федерика Коки за "Гадзета дело спорт"

Когато влезе в стая, я озарява. Както правеше и на корта, превръщайки всеки удар в мазка на елегантността, а всеки мач — в произведение на изкуството. Роджър Федерер е в Лондон тези дни като домакин на „Лейвър Къп“ — турнира, който създаде заедно с дългогодишния си мениджър Тони Годсик. Тук преди четири години той се сбогува с тениса, като изигра исторически мач на двойки с Рафа Надал. А кой знае — може би някой ден и Карлос и Яник ще бъдат част от шоуто.

Няколко дни преди началото на надпреварата Федерер каза по телевизията за великолепния Синер: „С победите си тази година Синер показа, че в момента е най-силният. Сега е контузен, но дотогава играеше превъзходно.“ Срещаме се с него благодарение на Mercedes-Benz, на която е глобален посланик от няколко години. „Е, сигурно съм добър шофьор, щом продължават да ме задържат — шегува се той. — За мен винаги е било чест да представлявам марката и се радвам, че подкрепя „Лейвър Къп“.“

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- Чрез инициативата Neon Legacy Mercedes ще дари 11 478 тенис топки — по една за всеки ас в кариерата ви. Какво означава това за вас?

„Че рамото още ме боли... Шегувам се. Важно е чрез тениса да помагаме. Живеем в свят, който има нужда от това, защото понякога разстоянието между хората е твърде голямо. Спортът и тенисът могат да бъдат силно средство за сближаване.“

- Колко много спомени има в тази зала... Изпитахте ли малко носталгия по онзи ден преди четири години?

„Как няма, след като всички постоянно ми го припомняте... Но не изпитвам носталгия, а щастие. Ако затворя очи, си спомням мача на двойки с Рафа, как Ели Голдинг пееше и как в един момент държах Надал за ръка, макар и само за секунда. Това са мигове, които никога няма да забравя. Щастлив съм, защото този ден ми позволи да завърша кариерата си много по-хубаво, отколкото си бях представял.“

- Какво прави „Лейвър Къп“ различен от останалите турнири?

„В тениса нямаме много отборни състезания. Тук Алкарас може да бъде в един отбор със Зверев, Ходар и Меншик и да прекара седмица с Яник Ноа. От другата страна е Агаси. И двамата могат да вдъхновяват. Същевременно по-старото поколение може да разбере как мислят младите. Харесва ми този обмен.“

- Кой от младите играчи тук този уикенд ви е любопитен?

„Не бях гледал на живо нито Ходар, нито Лърнър Тиен и двамата силно ме впечатлиха. Може би остават малко в сянка за хората, които следят само Алкарас, Синер и Джокович — разбирам ги. Но тези момчета са много добри и имат потенциала да оставят следа. Тук могат да усетят атмосфера, подобна на тази на турнир от Големия шлем: капитаните, напрежението, съотборниците, които ги наблюдават. Надявам се това да им бъде полезно.“

- Алкарас казва, че с удоволствие идва тук, защото се зарежда с енергия.

„Да го гледаш как играе, е истинско удоволствие. Това момче е гений на корта. Невероятно е колко различни удари може да измисли. Проблемът е, че понякога дори има прекалено много възможности и може малко да се изгуби сред тях. Надявам се тези дни в Лондон да дадат на него и на останалите тласък за остатъка от сезона.“

- А Зверев вече има две титли от Големия шлем.

„Тази година бях в Кралската ложа на „Уимбълдън“ и го гледах срещу Лехечка. Помислих си, че играе наистина много добре. Отдавна му казвах, че трябва да удря топката по-силно от основната линия, и най-после го прави. Чудесно е, че отново е тук. Той е един от най-големите поддръжници на „Лейвър Къп“ още от самото начало.“

- Вие имате 20 титли от Големия шлем. Какво беше чувството да влезете в Залата на славата?

„Агаси казва, че когато съм спечелил 19-ата, си е помислил: „А, успя...“ Всъщност и аз подозирах, че може да ме приемат (смее се). Шегата настрана — това ми даде възможност да изразя благодарността си към всички, които са ме подкрепяли. Заедно със семейството ми, родителите ми, моите идоли. Беше прекрасно.“

- А вярно ли е, че подкрепяте Отбор Европа?

„Е, аз играех за този отбор. Нямам избор! И не се срамувам да кажа, че съм изцяло на тяхна страна. Забавното е, че Род Лейвър пък е изцяло за Отбора на света. Това ме кара да се усмихвам — поне позициите ни са съвсем ясни.“

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