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Елизара Янева отстъпи пред испанка на финала в Пловдив

  • 27 сеп 2026 | 13:35
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Елизара Янева отстъпи пред испанка на финала в Пловдив

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" и първа ракета на страната Елизара Янева допусна поражение на финала на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив.

Водачката в схемата Янева отстъпи пред поставената под номер 6 испанка Ане Дел Олмо с 6:2, 1:6, 3:6 за час и 49 минути игра.

19-годишната българка изостана с 0:2 в началото на двубоя, но с впечатляваща серия от шест поредни гейма, спечели първия сет с 6:2. Елизара Янева отново претърпя ранен пробив в началото на втората част, направи рибрейк, но този път испанската тенисистка осъществи серия от пет гейма, за да затвори сета при 6:1. В равностойния третия сет Янева изравни за 3:3, но Ане Дел Олмо спечели следващите три гейма за крайното 6:3 при втория си мачбол.

Елизара Янева е финалистка в Пловдив
Елизара Янева е финалистка в Пловдив

До момента Елизара Янева бе записала четири поредни победи на турнира в Пловдив без да загуби сет и общо девет поредни успеха, тъй като през миналата седмица спечели титлата в надпреварата от същата категория W50 в Пазарджик.

В момента се играе и финалът при мъжете в Пловдив, където се противопоставят водачът в схемата Макс Алкала Гури от Испания и Йонас Форейтек (Чехия).

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