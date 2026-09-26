Елизара Янева е финалистка в Пловдив

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" и първа ракета на страната Елизара Янева се класира за финала на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив, който се провежда на кортовете на ТК "Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

19-годишната Янева, която е водачка в схемата се наложи в първия полуфинал при дамите над четвъртата поставена Кайса Хенеман (Швеция) с 6:0, 6:3. Двубоят продължи 63 минути.

Пловдивчанката беше безапелационна в първия сет и с три пробива стигна до 6:0.

Втората част премина през няколко обрата, след като Елизара Янева поведе с 2:0, но допусна Хенеман да спечели три поредни гейма за 3:2 в нейна полза. Българката обаче не допусна повече колебания и със серия от четири поредни гейма стигна до крайното 6:3.

За Янева това е четвърта поредна победа на турнира в Пловдив без да загуби сет и общо девети пореден успех, след като през миналата седмица тя спечели титлата в надпреварата от същата категория W50 в Пазарджик.

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