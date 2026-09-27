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Невен Венков: Доволни сме от резултата и играта

  • 27 сеп 2026 | 12:16
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Невен Венков: Доволни сме от резултата и играта

Черноломец (Попово) разгроми у дома Рилци (Добрич) с 6:0. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец вкара шест на Рилци
Черноломец вкара шест на Рилци

Невен Венков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Поздравления за момчетата. Доволни сме много не само от резултата, а и от играта им. Убедителна победа, реализирахме хубави голове и според мен спечелихме съвсем заслужено и закономерно. Имахме леки затруднения до първия гол, но след това нещата си дойдоха на мястото. Имаше много настроение в играта ни. Хубав гол отбеляза Кристиян Господинов за 1:0, третото попадение, което бе дело на Виктор Игнатов, бе много красив от далечна дистанция. Дани Братоев оформи крайното 6:0 с прекрасно воле. Още веднъж поздравявам играчите“.

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