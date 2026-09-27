Невен Венков: Доволни сме от резултата и играта

Черноломец (Попово) разгроми у дома Рилци (Добрич) с 6:0. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец вкара шест на Рилци

Невен Венков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Поздравления за момчетата. Доволни сме много не само от резултата, а и от играта им. Убедителна победа, реализирахме хубави голове и според мен спечелихме съвсем заслужено и закономерно. Имахме леки затруднения до първия гол, но след това нещата си дойдоха на мястото. Имаше много настроение в играта ни. Хубав гол отбеляза Кристиян Господинов за 1:0, третото попадение, което бе дело на Виктор Игнатов, бе много красив от далечна дистанция. Дани Братоев оформи крайното 6:0 с прекрасно воле. Още веднъж поздравявам играчите“.

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