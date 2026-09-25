Илиян Станчев: Само победа ще ни удовлетвори

Черноломец (Попово) приема утре Рилци (Добрич). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.
„Вече сме на правилния път. Има настроение в отбора след добрите резултати напоследък. Това не означава еуфория, а да продължим да работим сериозно. Рилци е отбор с характер, винаги труден за преодоляване. Отчитаме потенциала и амбициите му. Не смятам, че ни превъзхожда. Очаквам обаче да ни създаде доста трудности. Подготвяме се както винаги сериозно. Важното е да покажем на терена, това което можем. Направим ли го, имаме добри шансове за успех. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.