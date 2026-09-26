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Медведев се класира за четвъртфиналите в Ханджоу

  • 26 сеп 2026 | 17:59
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Медведев се класира за четвъртфиналите в Ханджоу

Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърди кортове от категория АТP250 в Ханджоу (Китай) с награден фонд 1 039 090 долара. Поставеният под номер 1 в схемата руснак се наложи със 7:6 (6), 6:3 над Валентен Ройе.

Французинът беше равностоен на Медведев в първия сет, но шампионът от Откритото първенство на САЩ през 2021 година спечели тайбрека с 8:6.

Във втората част руският тенисист направи пробив за крайното 6:4 и приключи срещата за час и 49 минути.

В следващия кръг Даниил Медведев ще играе срещу Адолфо Вайехо или Колмън Уон.

Поставеният под номер 4 Кентен Алис от Франция отпадна от турнира след поражение със 7:5, 3:6, 4:6 срещу Роман Сафиулин за два часа и 17 минути.

На четвъртфиналите в Ханджоу руснакът ще се изправи срещу Бу Юнчаокете. Представителят на домакините елиминира след 7:6 (4), 6:7 (5), 6:2 поляка Камил Майхжак, номер 8 в схемата.

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