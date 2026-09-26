Валенсия развали завръщането на Бешикташ в Евролигата

След лято, изпълнено с промени, Валенсия даде старт на ерата под ръководството на Шави Алберт по най-добрия възможен начин. „Портокалите“ развалиха първия мач на Бешикташ в Евролигата от 13 години насам, измъквайки драматична победа като гост с 96:94.

Триумфът на Валенсия дойде в познатия зрелищен стил, който отборът демонстрираше редовно през миналия сезон. Тогава, воден от Педро Мартинес, тимът стигна чак до Финалната четворка, поддържайки високо темпо, на което малцина съперници успяваха да издържат.

Въпреки изцяло обновения състав, офанзивните избухвания на Валенсия отново бяха налице. След 54 точки през първото полувреме, гостите нанизаха още 27 в третата четвърт. В основата на това бе вихрушката Ти Джей Шортс (завършил с 26 точки), който доказа, че мачовете на Валенсия ще се гледат на един дъх и през следващите месеци.

Бешикташ обаче отказа да се предаде без бой. Окрилени от бурната публика в „Тюрксел Баскетбол Дивелъпмънт Сентър“, момчетата на Душан Алимпиевич направиха невероятна серия в последната четвърт. Домакините превърнаха пасив от 69:81 в преднина от 91:86, благодарение на Конор Морган, който наниза 5 тройки.

Валенсия остана без отбелязана точка в продължение на повече от три минути и времето им изтичаше. Тогава обаче на преден план излезе новото попълнение Никола Миротич. Бившият MVP на Евролигата включи в режим „Аз поемам нещата“ и демонстрира класата си, отбелязвайки 6 точки в рамките на едва 62 секунди.

Този щурм положи основите на обрата, който Шортс завърши, разплитайки равенството 94:94 при оставащи 76 секунди. До края защитата на Валенсия си свърши работата на ръба на инфаркта – опитът за тройка на Джейлън Ноуел със сирената се чукна в ринга и топката излезе.

He came to make an impact 💯



TJ Shorts with 26 points and a victory in his @valenciabasket debut! 🔥 pic.twitter.com/IKO2baGc5c — EuroLeague (@EuroLeague) September 25, 2026

Мачът бе исторически за Никола Миротич. Със своите 13 точки той се изкачи на четвърто място във вечната ранглиста на реализаторите в Евролигата с 4423 точки, изпреварвайки Костас Слукас, който има 4417. След миналия сезон в Монако, който бе помрачен от контузии, голямата звезда не скри щастието си от ключовия принос за ценния успех.

„Чувството да се завърнеш на паркета е страхотно“, сподели Миротич. - Когато се присъединиш към нов отбор, искаш веднага да побеждаваш и да помагаш на съотборниците си. За мен това е огромна победа, която показва характера на състава. Много съм щастлив, че успях да помогна, тъй като дойдох в отбора преди броени дни. Сезонът е дълъг, но е изключително важно как започваш”.

VAMOOOOOOOO 🧡



Guanyem un thriller a Turquia!! 💪

Tenim la primera en l'EuroLeague!!



🏆 J1 @EuroLeague

⚫ @BJK_Basketbol 94

🟠 @valenciabasket 96

🤝 @puleva



Família, següent partit masculí, el diumenge a les 18h a @RoigArena davant iLerna Lleida. T'esperem! 😍 pic.twitter.com/78JX158qCI — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 25, 2026

В лагера на Бешикташ ще съжаляват дълго за изпуснатия шанс, особено за пропуска на Ноуел със сирената и двата неуспешни наказателни удара на Юджийн Оморуи секунди по-рано.

За старши треньора Душан Алимпиевич обаче причината за загубата беше очевидна: „Далеч сме от защитата, която искаме да играем. Това не е начинът, по който трябва да се представяме при откриването на Евролигата. В бъдеще трябва да бъдем много по-агресивни и по-добри в дефанзивен план”, отбеляза наставникът на турския тим.

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Снимки: Imago