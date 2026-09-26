Партизан спечели откриващия си мач в Евролигата за първи път от 19 години

Партизан направи перфектен старт в Евролигата, след като Карлик Джоунс вдъхнови сръбския гранд за убедителен домакински успех с 92:76 над Олимпия Милано. Джоунс наниза 20 точки и даде 10 асистенции, с което изравни както личния си рекорд в турнира, така и клубния рекорд на “гробарите” за най-много завършващи подавания в един мач от надпреварата.
Като един от малкото останали играчи от миналия сезон, в който Партизан за трета поредна година не успя да стигне до плейофите, Джоунс дирижираше играта от началото до края. Той раздаваше пасове с лекота и демонстрира отлична стрелба (4 от 5 от тройката), като същевременно помогна на новите попълнения Ламар Стивънс и Кевариус Хейс да се покажат в най-добрата си светлина.
„Важно е да започнем сезона с победа и да тръгнем с правилния крак“, сподели Джоунс, който вдигна оборотите в четвъртата четвърт и направи така, че Партизан да се откъсне напред в резултата в края.
„Съотборниците ми и аз си имахме пълно доверие. Взех това, което защитата им ми даваше, успях да отбележа важни стрелби и намирах свободния човек, когато отбраната на Милано започваше да се прибира. Лятото беше страхотно, но нямах търпение да се върна, защото това е моят дом, а феновете са нашият шести играч на терена с енергията, която ни дават“, добави американецът.
Ламар Стивънс помогна за успеха с 11 точки, а Хейс добави 10 за домакините, които играха на високи обороти и пречупиха Милано с убийствено темпо в двата края на игрището. Партизан наниза 11 тройки от 23 опита и записа 21 асистенции, като в същото време открадна 12 топки и позволи на съперника да направи само 2 откраднати.
Гостите от Милано така и не изглеждаха способни да превключат на по-горна предавка. Марко Гудурич и Алек Питърс отбелязаха по 17 точки, Девън Хол се отчете с 13, а Девин Букър добави 9, но останалата част от състава остана далеч под стандартите си.
Тази победа е много по-значима за Партизан, отколкото показва самият резултат. С нея беше прекъсната черна серия от 10 поредни загуби в откриващи мачове на Евролигата. Това е първият успех на клуба на старта на сезон в турнира от 19 години насам – след победата над Барселона през далечния сезон 2007/08.
Старши треньорът Жоан Пеняроя не скри задоволството си от мъжката игра на своя напълно обновен тим, в който всеки стъпил на паркета баскетболист даде принос за тази вдъхваща увереност победа.
„Показахме, че сме излезли да се борим като отбор, което е изключително важно. От друга страна, феновете ни помогнаха много – ако играем с такава енергия и себераздаване в подобна атмосфера, на никого няма да му е лесно да спечели в тази зала“, заяви испанският специалист след мача.
„Стремим се да изградим истински отборен характер, тъй като трябва да сме конкурентоспособни всеки път, независимо дали играем добре или зле”, добави испанският специалист.
В същото време, Милано има много неща за избистряне. Старши треньорът Пепе Поета е изправен пред трудната задача да сплоти своя разпокъсан състав, а подобна тежка загуба на старта със сигурност не е началото, което е искал.
„Със сигурност можехме да се справим по-добре, но ни беше трудно срещу агресивността на Партизан. Играхме прилично в три четвърти, но в четвъртата просто се сринахме. Позволихме им да направят точкови серии в последната част и това ни коства мача. Имаме дебютанти в Евролигата, които тепърва трябва да навлизат в ритъм, докато колегата Пеняроя изглежда върши страхотна работа в изграждането на новата идентичност на Партизан”, коментира Поета.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago