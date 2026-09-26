Партизан спечели откриващия си мач в Евролигата за първи път от 19 години

Партизан направи перфектен старт в Евролигата, след като Карлик Джоунс вдъхнови сръбския гранд за убедителен домакински успех с 92:76 над Олимпия Милано. Джоунс наниза 20 точки и даде 10 асистенции, с което изравни както личния си рекорд в турнира, така и клубния рекорд на “гробарите” за най-много завършващи подавания в един мач от надпреварата.

Като един от малкото останали играчи от миналия сезон, в който Партизан за трета поредна година не успя да стигне до плейофите, Джоунс дирижираше играта от началото до края. Той раздаваше пасове с лекота и демонстрира отлична стрелба (4 от 5 от тройката), като същевременно помогна на новите попълнения Ламар Стивънс и Кевариус Хейс да се покажат в най-добрата си светлина.

„Важно е да започнем сезона с победа и да тръгнем с правилния крак“, сподели Джоунс, който вдигна оборотите в четвъртата четвърт и направи така, че Партизан да се откъсне напред в резултата в края.

„Съотборниците ми и аз си имахме пълно доверие. Взех това, което защитата им ми даваше, успях да отбележа важни стрелби и намирах свободния човек, когато отбраната на Милано започваше да се прибира. Лятото беше страхотно, но нямах търпение да се върна, защото това е моят дом, а феновете са нашият шести играч на терена с енергията, която ни дават“, добави американецът.

Ламар Стивънс помогна за успеха с 11 точки, а Хейс добави 10 за домакините, които играха на високи обороти и пречупиха Милано с убийствено темпо в двата края на игрището. Партизан наниза 11 тройки от 23 опита и записа 21 асистенции, като в същото време открадна 12 топки и позволи на съперника да направи само 2 откраднати.

Гостите от Милано така и не изглеждаха способни да превключат на по-горна предавка. Марко Гудурич и Алек Питърс отбелязаха по 17 точки, Девън Хол се отчете с 13, а Девин Букър добави 9, но останалата част от състава остана далеч под стандартите си.

Тази победа е много по-значима за Партизан, отколкото показва самият резултат. С нея беше прекъсната черна серия от 10 поредни загуби в откриващи мачове на Евролигата. Това е първият успех на клуба на старта на сезон в турнира от 19 години насам – след победата над Барселона през далечния сезон 2007/08.

Старши треньорът Жоан Пеняроя не скри задоволството си от мъжката игра на своя напълно обновен тим, в който всеки стъпил на паркета баскетболист даде принос за тази вдъхваща увереност победа.

„Показахме, че сме излезли да се борим като отбор, което е изключително важно. От друга страна, феновете ни помогнаха много – ако играем с такава енергия и себераздаване в подобна атмосфера, на никого няма да му е лесно да спечели в тази зала“, заяви испанският специалист след мача.

Crno-bele boje brani. Krvlju, slavom, životom..🖤🤍 pic.twitter.com/kPwoApAMRh — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 25, 2026

„Стремим се да изградим истински отборен характер, тъй като трябва да сме конкурентоспособни всеки път, независимо дали играем добре или зле”, добави испанският специалист.

В същото време, Милано има много неща за избистряне. Старши треньорът Пепе Поета е изправен пред трудната задача да сплоти своя разпокъсан състав, а подобна тежка загуба на старта със сигурност не е началото, което е искал.

„Със сигурност можехме да се справим по-добре, но ни беше трудно срещу агресивността на Партизан. Играхме прилично в три четвърти, но в четвъртата просто се сринахме. Позволихме им да направят точкови серии в последната част и това ни коства мача. Имаме дебютанти в Евролигата, които тепърва трябва да навлизат в ритъм, докато колегата Пеняроя изглежда върши страхотна работа в изграждането на новата идентичност на Партизан”, коментира Поета.

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Снимки: Imago