Дубай започна Евролигата гръмко с победа над Реал

Дубай започна по впечатляващ начин участието си в Евролигата, след като надви Реал Мадрид със 78:77 в изключително оспорван двубой от първия кръг на турнира. Представителят на Обединените арабски емирства успя да удържи минималната си преднина в заключителната четвърт и поднесе една от големите изненади още в началото на сезона.

Домакините стартираха по-добре срещата и след първите десет минути имаха аванс от четири точки при 20:16. Реал обаче отговори категорично през втората четвърт. Мадридчани подобриха представянето си в нападение, отбелязаха 28 точки срещу 18 за съперника и на почивката вече водеха с 44:38.

След паузата Дубай промени развоя на двубоя. Домакините изиграха много силна трета част, която спечелиха с 25:18, и така обърнаха резултата до 63:62 преди последните десет минути.

Решителната четвърт премина при пълно равенство. Двата отбора отбелязаха по 15 точки и по този начин авансът, изграден от Дубай в третата част, се оказа достатъчен за крайното 78:77.

Dubai comes out VICTORIOUS! 👏@dubaibasket gets their SuperCup revenge vs @RMBaloncesto in a late clock thriller to open the #RivalrySeries! pic.twitter.com/bLcmM2VzcU — EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2026

Любопитното е, че Реал Мадрид приключи срещата с по-добра успеваемост при стрелбата от игра – 45,59% срещу 39,71% за победителите. Испанският гранд реализира 31 от своите 68 опита, докато Дубай вкара 27 от също 68 стрелби.

Мадридчани имаха значително предимство при стрелбата за две точки – 25 успешни опита от 50, или точно 50%. Дубай завърши със 17 от 40 за 42,5%. Домакините обаче компенсираха от далечно разстояние, откъдето реализираха 10 тройки от 28 опита срещу едва 6 от 18 за Реал.

Едно от най-сериозните преимущества на Дубай беше под кошовете. Победителите овладяха общо 45 борби срещу само 30 за Реал Мадрид, като особено сериозна беше разликата в нападение – 18 срещу 9. В защита домакините също имаха превес с 27 срещу 21 борби.

Играе се първият кръг на Евролигата

И двата отбора направиха по пет чадъра. Испанците от своя страна допуснаха само осем грешки срещу 15 за съперника и имаха преимущество от 5-3 откраднати топки.



Нито един играч на паркета не съумя да запише “дабъл-дабъл”, а над всички бяха американските гардове на победителите Дуейн Бейкън и Маккинли Райт. Първият оформи сметка от 24 точки, 5 борби и 4 асистенции. Вторият добави 12 точки, 5 борби и 3 асистенции за успеха.

От испанците най-добър също бе гард в лицето на французина Тимоте Луваву-Кабаро, който стигна до 11 точки. Също толкова направи и сънародникът му Тео Маледон, който добави още 4 борби и 6 асистенции.



Така Дубай не просто започна новия сезон в Евролигата с престижна победа над един от традиционните европейски грандове, но и тимът взе реванш за последния сблъсък между двата тима. Те се срещнаха преди броени дни, когато “кралете” спечелиха полуфинала в турнира за Суперкупата на Евролигата. По този начин съперниците вече имат паритет от 2-2 победи в историята на преките си сблъсъци.

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В следващия кръг на Евролигата Дубай ще се изправи срещу другия испански гранд Барселона, докато Реал ще има турско предизвикателство в лицето на Анадолу Ефес.

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