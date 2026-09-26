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Ново попълнение блесна за Фенербахче срещу Виртус Болоня

  • 26 сеп 2026 | 02:36
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Ново попълнение блесна за Фенербахче срещу Виртус Болоня

Фенербахче стартира с победа новия сезон в Евролигата. Привлеченият това лято Бракстън Кий се включи отлично в състава на турския гранд, като отбеляза 11 точки и овладя 10 борби, за да запише първия си дабъл-дабъл в Евролигата, а “фенерите” се наложиха със 78:68 над Виртус Болоня.

Американецът се присъедини към Валенсия миналия октомври директно от НБА и имаше нужда от време, за да се адаптира към новата обстановка. Той обаче израсна в хода на сезона и се превърна в ключова фигура, докато испанският тим сътворяваше исторически обрат от 0:2 до 3:2 победи срещу Панатинайкос в плейофите, осигурявайки си първо класиране за Финалната четворка. Силното му представяне привлече вниманието на Шарунас Ясикевичус, който направи Кий едно от деветте нови попълнения на Фенербахче през лятото.

Дебютът му веднага оправда това решение. Фенербахче загуби с 90:92 от Олимпиакос Пирея в полуфиналите на Суперкупата на Евролигата, но Кий изигра най-силния мач сред всички на терена. Той завърши срещата със 17 точки, 6 борби, 5 откраднати топки и 2 асистенции при перфектна стрелба – 5 от 5 от игра и 6 от 6 от наказателната линия.

Срещу Виртус Болоня статистиката му може и да изглеждаше по-скромна, но въздействието му върху играта беше огромно. Той оползотвори всеки свой шанс, реализирайки 4 от 5 стрелби от игра, гарнирани с 10 борби и 3 асистенции.

„Имаме много страхотни играчи“, сподели Кий. - Постоянно си говорим за това. Просто трябва да се намираме в правилните позиции – да поставяме момчетата там, където обичат да бележат, и да създаваме отигравания. Тази вечер се справихме отлично”.

Останалата част от състава също даде своя принос. Болдуин наниза кош със сирената в края на първото полувреме, а Шийлдс и Клайбърн комбинираха общо 20 точки, влизайки от пейката.

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Снимки: Imago

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