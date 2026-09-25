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Лион-Вильорбан повали Макаби след отлична стрелба от тройката

  • 25 сеп 2026 | 00:57
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Лион-Вильорбан повали Макаби след отлична стрелба от тройката

АСВЕЛ Лион-Вильорбан започна сезона в Евролигата с победа, след като надделя над Макаби Тел Авив с 84:74 в среща от първия кръг. Френският тим направи разликата най-вече благодарение на отличната си стрелба от далечна дистанция и успя да удържи съперника в заключителните минути.

Двата отбора започнаха напълно равностойно и след първите десет минути резултатът беше 19:19. Разликата дойде във втората четвърт, когато Лион-Вильорбан подобри значително представянето си в защита и позволи на Макаби да отбележи само 13 точки.

Французите спечелиха периода с 23:13 и по този начин се оттеглиха на почивката с двуцифрена преднина при 42:32.

Макаби реагира след паузата и изигра най-силната си четвърт в срещата. Израелският тим реализира 25 точки срещу 20 за Лион-Вильорбан и съкрати изоставането си наполовина – 62:57 преди решителните десет минути.

Домакините обаче не позволиха обрат. Лион-Вильорбан отново взе инициативата в последната четвърт, спечели я с 22:17 и затвори срещата при крайното 84:74.

Двата отбора завършиха със сходна обща успеваемост при стрелбата от игра. Лион-Вильорбан реализира 27 от 58 опита за 46,55%, докато Макаби вкара 28 от 63 стрелби за 44,44%.

Голямата разлика обаче беше зад линията за три точки. Французите реализираха впечатляващите 16 тройки от 34 опита за 47,06%, докато Макаби завърши със само 7 успешни стрелби от далечна дистанция от 29 опита, или 24,14%.

Израелците от своя страна имаха сериозно преимущество при стрелбата за две точки. Макаби реализира 21 от 34 опита за 61,76%, докато Лион-Вильорбан вкара 11 от 24 за 45,83%.

От наказателната линия французите завършиха с 14 успешни опита от 20, а Макаби реализира 11 от 15.

Интересното е, че гостите имаха значително предимство в борбата под кошовете – 38 срещу 29. Макаби овладя 10 борби в нападение и 28 в защита, докато Лион-Вильорбан завърши съответно с 6 и 23.

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Французите обаче компенсираха с по-добро опазване на топката. Макаби допусна 20 грешки срещу 15 за съперника. Домакините имаха и лек превес при асистенциите – 20 срещу 19, както и три чадъра, докато израелският тим не записа нито един. Макаби от своя страна завърши с 10 откраднати топки срещу 8 за Лион-Вильорбан.

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