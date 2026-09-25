Панатинайкос се развихри у дома срещу Париж

Панатинайкос започна новия сезон в Евролигата с категорична победа, след като надви Париж Баскетбол с 91:72 в среща от първия кръг. Гръцкият гранд изгради сериозен аванс още в началото, а след почивката окончателно реши изхода от двубоя.

Домакините стартираха изключително силно и още в първата четвърт наложиха темпото си. Панатинайкос отбеляза 31 точки срещу 17 за французите и бързо натрупа двуцифрена преднина.

Париж успя да реагира през втората част, в която допусна само 11 точки и спечели периода с 14:11. Това обаче единствено намали част от пасива и на почивката Панатинайкос продължаваше да води с 42:31.

След паузата домакините отново поеха пълен контрол върху срещата. Третата четвърт се оказа решаваща, след като гръцкият тим я спечели с 27:13 и преди последните десет минути вече имаше аванс от 25 точки при 69:44

Париж показа характер в заключителната част и реализира 28 точки срещу 22 за съперника. Разликата обаче беше прекалено голяма и Панатинайкос спокойно затвори двубоя при крайното 91:72.

Двата отбора отправиха еднакъв брой стрелби от игра – по 66, но домакините бяха значително по-ефективни. Панатинайкос реализира 30 опита за 45,45%, докато Париж завърши с 25 успешни стрелби и 37,88%.

Сериозната разлика дойде при стрелбата за две точки. Гърците вкараха 20 от 37 опита за 54,05%, докато французите приключиха с 12 от 27 за 44,44%. Париж реализира повече тройки – 13 срещу 10, но за целта използва цели 39 опита, докато Панатинайкос стреля 29 пъти от далечна дистанция.

Особено впечатляващо беше представянето на домакините от наказателната линия. Панатинайкос вкара 21 от 22 наказателни удара за 95,5%, докато Париж реализира едва 9 от 15 за 60%.

Гръцкият тим имаше и сериозно преимущество в борбата под кошовете – 45 срещу 31. Домакините взеха 15 борби в нападение и 30 в защита, докато съперникът им завърши съответно с 11 и 20.

Париж имаше леко предимство при асистенциите – 19 срещу 16, а двата отбора допуснаха по 17 грешки. Панатинайкос обаче доминира при чадърите с 8 срещу едва 2 и записа 10 откраднати топки срещу 7 за французите.

Най-резултатен на паркета бе Силвен Франсиско от победителите с 18 точки, 2 борби и 4 асистенции. Само на една борба от “дабъл-дабъл” остана неговият съотборник Матиас Лесор с баланс от 15-9-2.

За гостите от Западна Европа най-стабилно представяне направи Тайсън Етиен със 17 точки, 1 борба и 2 асистенции.

В следващия кръг “детелините” посрещат АСВЕЛ Лион-Вильорбан (30.9), докато французите са домакини на Партизан (29.9).



СНИМКА: Panathinaikos BC// Twitter

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