Египет без Салах за втората квалификационна среща за Купата на африканските нации

Мохамед Салах няма да пътува с националния отбор на Египет за Южен Судан за втората квалификационна среща за Купата на африканските нации, тъй като мачът ще се играе на терен с изкуствена настилка, съобщиха от Египетската футболна асоциация. В петък Египет завърши наравно 0:0 срещу Ангола в Кайро в първия си квалификационен двубой. Салах, който наскоро премина от Ливърпул в турския Трабзонспор, започна като титуляр срещу тима на Ангола, но не доигра мача, след като старши треньорът Хосам Хасан го замени в средата на второто полувреме.

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„Треньорският щаб на националния отбор на Египет, воден от Хосам Хасан, реши да даде почивка на Мохамед Салах за мача срещу Южен Судан, насрочен за 29 септември, заради настилката на терена“, съобщиха от асоциацията в социалните мрежи. „Още преди мача с Ангола беше постигнато споразумение между треньорския щаб и Мохамед Салах, че той няма да играе срещу Южен Судан, като щабът предпочете този подход с цел предпазване на играча“, добавиха от Египетската футболна асоциация.

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Снимки: Gettyimages