България със 17-а квота за Дакар 2026, Юлия Плахенборх ще участва в скейтборда

България ще има свой представител в още един спорт на Младежките олимпийски игри Дакар 2026. Това е състезателката по скейтборд Юлия Плахенборх, която взе 17-а квота за страната ни. Така на първите игри на континента Африка страната ни ще бъде представена в 13 спорта – бадминтон, борба (плажна), брейк денс, гимнастика (спортна), колоездене , лека атлетика, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу, фехтовка.

Окончателният състав на делегацията трябва да бъде гласуван от Изпълнителното бюро на БОК следващата седмица.

Юлия е 17-годишна състезателка по стрийт скейтборд, представяща България на международни състезания. Има редица участия и призови класирания на международната сцена и е стипендиантка на програмата на МОК Олимпийска солидарност и World Skate по пътя й към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Малко преди Дакар й предстои участие в Световно първенство по скейтборд в Парагвай.

Треньор на Юлия е Марин Сладкаров. Българската скейтборд федерация с председател Борис Атанасов оказа пълно съдействие за своевременното осигуряване на необходимите документи за участието на Юлия на игрите в Дакар.

„Първоначално организаторите на Младежките олимпийски игри в Дакар бяха определили 15 квоти за България, но благодарение на усилията и на конкретните федерации, и на администрацията на БОК взехме две допълнителни квоти – в джудото и скейтборда. За БОК е важно да даде шанс на всеки един спортист да участва на такъв форум, така че при дадената ни възможност да имаме участник и в скейтборда, нямахме колебание, че трябва да имаме наш представител“, коментира председателят на БОК Весела Лечева.

Миналата седмица участниците в Дакар преминаха специално обучение, на което получиха информация за формата на състезанието, участниците, задълженията на спортистите, изискванията на медиите, присъствието им в социалните мрежи.

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