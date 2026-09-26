Британец шокира света на бодибилдинга, българин също остави добри впечатления

Ниъл Даруен поднесе една от най-големите изненади на "Мистър Олимпия", като детронира Рамон Дино и спечели първата си титла в Classic Physique. Майк Зомерфелд завърши втори, а досегашният шампион остана трети.

Историческо! Българин в топ 10 на "Мистър Олимпия"

Британецът направи впечатляващ пробив на "Олимпия" в Лас Вегас, надделявайки над някои от най-големите имена в категорията, за да завоюва първата си титла от най-престижния бодибилдинг форум в света.

2026 OLYMPIA⭕️

クラシックフィジーク TOP3🔥



🇩🇪 Mike Sommerfeld（マイク・ソマーフェルド）

🇬🇧 Niall Darwen（ナイル・ダーウェン）

🇧🇷 Ramon Dino（ラモン・ディノ）



フロントはNiall、Ramon、Mikeが競い合っていて、バックではMikeが頭ひとつ抜けている気がする。



Brought to you By… pic.twitter.com/jc44InAJOH — プラッツ｜ボディビル研究所 (@bodybuilding_pz) September 26, 2026

Даруен пристигна на състезанието с амбиции за челно класиране, след като през 2025 година завърши на пето място. Въпреки това малцина очакваха, че британецът ще успее да изпревари действащия шампион Рамон Дино и двукратния вицешампион Майк Зомерфелд.

В състезанието се впусна и българският атлет Живко Петков, който също остави много добри впечатления с физиката си.

Класиране – Classic Physique Olympia 2026:



Ниъл Даруен – $100 000

Майк Зомерфелд $40 000

Рамон Дино – $20 000

Уесли Висерс – $10 000

Терънс Ръфин – $6 000

Снимка: mrolympia.com

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