Британец шокира света на бодибилдинга, българин също остави добри впечатления

Ниъл Даруен поднесе една от най-големите изненади на "Мистър Олимпия", като детронира Рамон Дино и спечели първата си титла в Classic Physique. Майк Зомерфелд завърши втори, а досегашният шампион остана трети.
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Британецът направи впечатляващ пробив на "Олимпия" в Лас Вегас, надделявайки над някои от най-големите имена в категорията, за да завоюва първата си титла от най-престижния бодибилдинг форум в света.
Даруен пристигна на състезанието с амбиции за челно класиране, след като през 2025 година завърши на пето място. Въпреки това малцина очакваха, че британецът ще успее да изпревари действащия шампион Рамон Дино и двукратния вицешампион Майк Зомерфелд.
В състезанието се впусна и българският атлет Живко Петков, който също остави много добри впечатления с физиката си.
Класиране – Classic Physique Olympia 2026:
Ниъл Даруен – $100 000
Майк Зомерфелд $40 000
Рамон Дино – $20 000
Уесли Висерс – $10 000
Терънс Ръфин – $6 000
Снимка: mrolympia.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google