Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Три четвъртфинала за българските състезатели на турнир по бадминтон в Хърватия

  • 25 сеп 2026 | 22:49
  • 401
  • 0
Три четвъртфинала за българските състезатели на турнир по бадминтон в Хърватия

Българските състезатели Димитър Янакиев, Илиян Стойнов и Гергана Павлова си осигуриха участие на три четвъртфинала на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в хърватския град Доня Стубица.

Янакиев записа четири победи от четири мача на единично и на двойки днес. На сингъл българинът, който е трети поставен в схемата, надделя над Артур Татранов (Франция) с 26:24, 21:16, след което и над квалификанта Алешандре Бернардо (Португалия) с 21:10, 21:11. Утре за място на полуфиналите Янакиев излиза срещу номер 5 Олекси Титов (Украйна).

На двойки Янакиев и Стойнов спечелиха две победи, като във втория кръг елиминираха третите поставени Матео Масети и Давид Салут (Италия) с 21:17, 14:21, 21:14. Утре те ще играят срещу французите Тимео Буржен и Орфе Китон-Буису.

Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия
Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

Поставената под номер 1 в схемата при жените Гергана Павлова се наложи последователно над Нила Ленгю Те (Франция) с 21:15, 21:12 и над Мускаан Хан (Индия) с 24:26, 21:15, 22:20. Следващата й съперника ще бъде Емили Друен (Франция).

По една победа и едно поражение записаха Илиян Стойнов на единично и на двойки мъже Мартин Стратиев и Цветан Иванов, а на двойки жени Гергана Павлова/Рая Пашова, както и на сингъл Пашова и Денис Маринов загубиха първите си мачове.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

ММС обсъди с младежкия сектор проекта за промени в Закона за младежта

ММС обсъди с младежкия сектор проекта за промени в Закона за младежта

  • 25 сеп 2026 | 20:43
  • 321
  • 0
Равенство и загуба за българските отбори в 9-ия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

Равенство и загуба за българските отбори в 9-ия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

  • 25 сеп 2026 | 18:45
  • 869
  • 1
Световно и европейско първенство по спортни танци в Бургас този уикенд

Световно и европейско първенство по спортни танци в Бургас този уикенд

  • 25 сеп 2026 | 15:36
  • 497
  • 0
Локомотив (Горна Оряховица) стартира защитата на титлата си с тежко гостуване във Варна

Локомотив (Горна Оряховица) стартира защитата на титлата си с тежко гостуване във Варна

  • 25 сеп 2026 | 12:57
  • 987
  • 0
Весела Лечева: България затвърждава своя авторитет като активен участник в международното олимпийско движение

Весела Лечева: България затвърждава своя авторитет като активен участник в международното олимпийско движение

  • 25 сеп 2026 | 09:58
  • 448
  • 0
Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

  • 25 сеп 2026 | 09:03
  • 424
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 55408
  • 252
Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

  • 25 сеп 2026 | 20:08
  • 25700
  • 29
Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

  • 25 сеп 2026 | 20:34
  • 25017
  • 39
Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

  • 25 сеп 2026 | 23:45
  • 9329
  • 30
Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

  • 25 сеп 2026 | 23:39
  • 6458
  • 5
Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

  • 25 сеп 2026 | 23:52
  • 5537
  • 0