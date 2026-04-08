БОК ще участва в координационна среща в Дакар преди Летните младежки олимпийски игри

  • 8 апр 2026 | 15:12
БОК ще участва в координационна среща в Дакар преди Летните младежки олимпийски игри

Българският олимпийски комитет има свой представител на координационната среща в Дакар, Сенегал преди Летните младежки олимпийски игри. Това е членът на Изпълнителното бюро Володя Златев. Той пътува до Дакар на собствени разноски заради продължаващата институционална криза в Българския олимпийски комитет (БОК).

Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември 2026 г. Състезанията са разпределени в три основни зони: Дакар, Диамниадио и Сали. Очакват се около 2700 млади спортисти (на възраст до 17 години) от 206 национални олимпийски комитета. Броят на спортистите е съкратен, което се отразява и на квотите за отделните държави. България очаква около 20 квоти за участие на свои състезатели. Разпределението им става след съгласуване между МОК и съответните международни федерации.

„По настояване на председателя на БОК Весела Лечева, България вече заяви претенции, че отсъства от някои спортове и очаква решението на световните федерации“, заяви Володя Златев, който в Сенегал ще има среща както с домакините, така и с останалите представители на Национални олимпийски комитети.

Летните младежки олимпийски игри ще включват 25 спорта и 153 състезания за медали. За първи път в историята ще се постигне пълно равенство между половете. Програмата на Летните олимпийски игри е съобразена преди всичко със спецфиките на спорта в Африка, като в нея не са включени някои традиционни спортове, в които има български успехи, като вдигане на тежести, стрелба, художествена гимнастика.

До момента България има 15 спортисти с квоти в 11 спорта - лека атлетика, таекуондо, брейк, плуване, колоездене, стрелба с лък, бадминтон, спортна гимнастика, фехтовка, ушу и плажна борба. Остават 9 спорта, в които може да се надяваме на квоти от преразпределение. Това са – бейзбол 5, баскетбол 3х3, скейтборд, джудо, тенис на маса, плажен хандбал, плажен волейбол, гребане (плажни спринтове) и триатлон.

Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

Министър Илиев награди медалистите от Европейското по стрелба с лък

Престижният турнир "Muscle Cup" отново прави Пловдив център на културизма

Победа и равенство за българските отбори на турнира по хандбал в Търново

Виктория Велиславова с 54-о място на шпага в Рио

Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

