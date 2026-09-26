Нов сезон, нови състави и сериозна конкуренция в мъжкото хандбално първенство

Новото първенство в "А" Републиканската хандбална група при мъжете започва този уикенд. Съставът на шампионата остава непроменен и 10 отбора отново ще спорят за медалите и шампионската титла. Лятната пауза донесе немалко промени в съставите, като част от тимовете запазиха основното ядро от миналия сезон, докато други предприеха сериозно обновяване и привлякоха множество нови състезатели.

Трикратният шампион Локомотив (Горна Оряховица) влиза в сезона с минимални промени в шампионския си състав. Станислав Добрев и Михаил Пенев вече няма да бъдат част от първия тим на "железничарите", но към състава се присъедини националът Иван Петков. Капитанът на младежкия национален отбор се завръща в Локомотив след три сезона зад граница, през които натрупа опит в германски и френски отбори. Още в първия кръг шампионите ще имат сериозно изпитание – гостуване на бронзовия медалист Спартак във Варна. Варненци направиха една от най-сериозните селекции през лятото, като привлякоха петима състезатели от вицешампиона Шумен 61. Екипа на Спартак през новия сезон ще носят вратарят Емилиян Стефанов, Димитър Грозев, Кирил Савов, Любомир Пенков и Емануел Цанков.

Шумен 61 ще започне новия шампионат с гостуване на Чардафон в Габрово. Вицешампионите ще бъдат водени от Костадин Семерджиев, който ще има задачата да изгради нов състав с по-сериозно участие на състезатели от школата на клуба. Освен петимата, преминали в Спартак, шуменци се разделиха и с опитния Димитър Пламенов, който прекратява състезателната си дейност. От Фрегата в състава се присъедини гардът Росен Колев. Четвъртият от миналия шампионат Фрегата също направи сериозни промени. Бургаският тим е с осем нови състезатели. От Добруджа пристигнаха Илиян Денев, Михаил Нейчев и Даниел Николов, от Чардафон – Станислав Йорданов, от АСТИ-91 – Бедирхан Чондол и Ивайло Тенев, а от НСА – Атила Хасан. От отбора си тръгнаха Росен Колев и Алекс Кутов. Кутов се завръща в Левски. Тимът от град Левски привлече и шестима юноши от школата на Локомотив (Горна Оряховица) – Даниел Тодоров, Мартин Вечев, Владимир Атанасов, Кристиян Тодоров, Теодор Георгиев и Иван Илиев.

Добруджа също заложи на млади състезатели. Състава на тима попълниха Мерт Мехмедов, Адлер Алиев и Осан Алиев от Опака 1974, както и Симон Атанасов и Емир Исмаилов от Кубрат. С минимални промени в състава си в новото първенство влиза и шестият от миналия сезон Осъм. Тимът от Ловеч ще преследва по-предно класиране, като воденият от Виктор Симеонов състав ще се стреми да се намеси в битката за място в плейофите. Без сериозни промени в състава си започва сезона и седмият от миналото първенство Пирин 64. Тимът от Гоце Делчев ще разчита на познатото собствено ядро, а целта пред състава е по възможност да се придвижи по-нагоре в класирането. Традиционно сериозно движение има в състава на НСА. При студентите през новия сезон ще играят Кристиян Мънчев, Даниел Божанов и Кристиан Костадинов от Спартак, Иван Енчев и Илиян Раховлиев от Мартен 67, Илиян Катранджиев от Пирин 64, Емил Дичев от Поморие, Константин Минчев от Етър 64 и Красен Костов от Фрегата.

Габровският Чардафон отново ще разчита основно на състезатели, преминали през школата на клуба. След дълги години в зеления екип Станислав Йорданов премина във Фрегата, а неговата роля сред по-опитните играчи ще поеме Георги Георгиев. Гардът има опит от Белгия и Германия, а през миналия сезон беше част от състава на НСА. Под рамката на габровската врата се завръща Кристоф Маринов, който вече е защитавал цветовете на Чардафон през сезон 2022/2023. Завърналият се към тренировките Пенчо Пенчев и Макси Тодоров от Кубрат също ще дадат допълнителна широчина на състава на Христо Данаилов.

Новият сезон в мъжката "А" РХГ обещава интересна битка още от първия кръг. Шампионът Локомотив ще защитава титлата си в конкуренцията на обновения Спартак, Шумен 61, Фрегата и останалите участници в шампионата. Първият съдийски сигнал поставя началото на нова битка за медалите.

bulgarianhandball.bg

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