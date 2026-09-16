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16 състезатели ще представят България на Младежките олимпийски игри Дакар 2026

  • 16 сеп 2026 | 11:42
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16 състезатели ще представят България на Младежките олимпийски игри Дакар 2026

Ясен е съставът, който ще представя България на Младежките олимпийски игри в Дакар. В него влизат 16 състезатели от 12 вида спорт, като поименните заявки бяха потвърдени от Българския олимпийски комитет. Домакините, съвместно с Международните федерации, определиха квотите. Превес при разпределението им имаха състезателите от Африка, защото това са първите игри в историята, които ще се проведат на континента. Квотите се отнасят до конкретните дисциплини и категории, в които могат да участват спортистите.

Младежките олимпийски игри в Сенегал ще бъдат открити на 31 октомври и ще бъдат закрити на 13 ноември. Българската делегация ще бъде водена от председателя Весела Лечева. В нея е й един от вицепрезидентите на БОК Румен Стоилов, който е и председател на федерацията по джудо.

Състав на българската делеация:

Бадминтон

Елена Попиванова

Теодор Митев

Илиян Кръстев – треньор

Борба

Кристин Илийна

Даяна Пашева – треньор

Брейк

Ая Краева

Иван Калинов – треньор

Гимнастика

Никълъс Наков

Делян Димитров – треньор

Джудо

Иван Николчев

Ганчо Дойков – треньор

Колоездене

Димитър Митев

Николай Станчев – треньор

Лека атлетика

Стилян Орлинов – скок дължина

Васил Антонов – 400 м

Зара Илиева – 3000 м

Атанас Иванов – треньор

Плувни спортове

Димитър Докузов – 400 м св. стил

Симона Иванова – 200 м св. стил

Петър Иванов – треньор

Стрелба с лък

Неда Кендерова

Венцислав Великов – треньор

Таекуондо

Анди Владимиров

Пламен Трънски – треньор

Ушу

Калина Славчева

Лиляна Чобанова – треньор

Фехтовка

Никола Меицов

Кирил Захаринов – треньор

В четвъртък, 17 септември 2026 г., българската делегация ще бъде имунизирана, а от 13,30 започва и обучението й преди Младежките олимпийски игри. То ще се проведе в „София съмит сентър“ в Студентски град, като участниците ще слушат лекции и ще участват в дискусии, посветени на историята на Младежките олимпийски игри, програмата на Дакар 2026, условията в Олимпийското село. Известни журналисти ще предадат своя опит в медийно обучение, а лекарят на делегацията ни д-р Борис Борисов ще даде указания за правилата, които трябва да се спазват.

Председателят на БОК Весела Лечева също ще се срещне с участниците на Младежките олимпийски игри.

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