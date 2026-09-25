ММС обсъди с младежкия сектор проекта за промени в Закона за младежта

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта беше представен и обсъден по време на среща на Министерството на младежта и спорта с представители на младежкия сектор. На събитието присъстваха заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова, съветникът на министър Керязов Желязко Желязков, директор на дирекция „Младежки политики“ Мадлен Митева и представители на младежки организации.

Представителите на младежкия сектор имаха възможност да изразят своите позиции и да поставят въпроси, свързани с предложените изменения.

„За нас е важно промените в Закона за младежта да бъдат резултат от реален диалог с хората и организациите, които работят в младежкия сектор. Тези срещи са от особено значение при работата на институциите. Гледните точки на всички заинтересовани страни са важни за нас“, заяви заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.

Сред основните предложения в проекта са дефинирането на понятията „младежка работа“ и „младежки работник“, както и обособяването на младежките центрове в отделна глава в законопроекта. По отношение на финансирането им заместник-министър Тодорова заяви, че след проведена среща с Министерството на финансите двете институции са се обединили около позицията, че младежката дейност следва да бъде делегирана от държавата, като младежките центрове да имат възможност самостоятелно да управляват предоставения им делегиран бюджет.

„Нашето разбиране е, че този законопроект решава важни и наболели въпроси, които сме се опитали да разрешим. Считаме, че в бъдеще следва да бъде изработен изцяло нов закон, но на този етап се фокусираме върху най-неотложните въпроси“, каза още зам.-министър Тодорова.

В рамките на заседанието беше представено и проучването „Състояние на функциониращите в България младежки центрове“, проведено от Младежки център София за анализ на работата на мрежата от младежки центрове в България, предизвикателствата пред тяхното функциониране, финансиране и статут.

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