Историческо! Българин в топ 10 на "Мистър Олимпия"

Тази нощ българският атлет Радослав Ангелов направи изключително представяне на сцената на "Мистър Олимпия" и напълно заслужено попадна в топ 10 в категория 212.

Това е историческо постижение за родния културизъм, тъй като това е първо попадане на българин сред най-атлетичните 10 в категория на "Олимпия".

Радослав Ангелов пред Sportal.bg: Имам големи шансове за топ 3 на "Мистър Олимпия"

Титлата отиде при Кеона Пиърсън, който взе четвърта титла, записвайки името си със златни букви в историята на този спорт. Американският атлет показа впечатляваща физика и симетрия, като всеки детайл бе перфектен, за да грабне най-престижното отличие в този спорт. С този резултат културистът прибра 50 000 долара от наградния фонд.

Сребърният медал отиде за Лукас Гарсия, а под №3 остана една от легендите Шон Кларида.

Keone Pearson is your Mr. Olympia 2026 Men’s 212 Champion.



💍x4. Greatness. #bodybuilding pic.twitter.com/rQUCqAtrZw — The Daily Pump (@thedailypumpp) September 26, 2026

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