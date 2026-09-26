Историческо! Българин в топ 10 на "Мистър Олимпия"

Тази нощ българският атлет Радослав Ангелов направи изключително представяне на сцената на "Мистър Олимпия" и напълно заслужено попадна в топ 10 в категория 212.
Това е историческо постижение за родния културизъм, тъй като това е първо попадане на българин сред най-атлетичните 10 в категория на "Олимпия".
Радослав Ангелов пред Sportal.bg: Имам големи шансове за топ 3 на "Мистър Олимпия"
Титлата отиде при Кеона Пиърсън, който взе четвърта титла, записвайки името си със златни букви в историята на този спорт. Американският атлет показа впечатляваща физика и симетрия, като всеки детайл бе перфектен, за да грабне най-престижното отличие в този спорт. С този резултат културистът прибра 50 000 долара от наградния фонд.
Сребърният медал отиде за Лукас Гарсия, а под №3 остана една от легендите Шон Кларида.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google