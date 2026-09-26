Полски журналист: България ми напомня на нас през 2005-а година

Водещият журналист, който отразява волейбола по полската телевизия Polsat Sport Марек Магиера излезе с много интересен коментар за представянето на България на ЕвроВолей 2026, в който сравнява националния ни отбор с този на "Дружина полска" през 2005-а година.

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"Днешният отбор на България силно ми напомня за всичко, което се случваше с нашия национален тим от 2005-а година насам, тоест от момента, в който Раул Лозано пое управлението му. Винаги сме имали способни и талантливи волейболисти, но постоянно „нещо“ не достигаше, за да се изкачим на по-високото стъпало. Това най-накрая се случи през 2006-а година на световното първенство в Япония. През декември ще отбележим 20-годишнината от това събитие, предшествано от исторически триумф над Русия, постигнат при драматични обстоятелства, който ни осигури място на полуфиналите", започва коментара си Магиера.

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"Както си спомняме, след това отново имаше възходи и падения. Макар да бяхме сред водещите отбори, европейското първенство през 2007-а беше пълен провал, а олимпийските игри в Пекин завършиха за нас на четвъртфинал. За европейското първенство през 2009-а пък се класирахме едва след драматичен бараж срещу Белгия и броене на малки точки след мача в Кенджежин-Кожле."

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"Разбира се, помним какво последва. Европейска титла през 2009-а, световна титла през 2014-а, повторение и защита на титлата през 2018-а година, а след това – медали от всяко голямо състезание. От европейски до световни първенства, медал от Игрите в Париж и отличия от Волейболната Лига на нациите. Понякога печелим първи места, друг път втори или трети, но има едно нещо, за което се работи с години – постоянството. Това е качество, което в спорта притежават само най-добрите."

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"Миналата година България доста неочаквано спечели сребърен медал от световното първенство, точно както ние през 2006-а година. Ние имахме драматично откъм резултати европейско първенство през 2007-а година, а сега те преживяват същото. Тяхната драма е може би дори по-болезнена, защото се разигра у дома, в София, пред страхотна публика, която очакваше не само победа над Германия, но и над Полша на четвъртфиналите. Тогава ние имахме Лозано, днес те имат Бленджини. Ние разполагахме с поколение, изградено върху феноменални играчи от юношеските отбори на треньорите Иренеуш Мазур и Гжегож Рис, а те сега имат страхотно младо поколение в лицето на братя Николови, Бърдаров и Величков. Те притежават абсолютно всичко, за да последват полския път, но се нуждаят от време и търпение, защото това е основата, която ще им позволи да изградят споменатото постоянство."

"Ние вече сме преминали през всичко това. Намираме се на друг етап, което съвсем не означава, че класирането в зоната на медалите ни се полага по право. А възприемането на четвъртфиналния сблъсък с Германия като по-лесен от този с България е много несправедливо, особено към нашите съперници, които все пак се оказаха по-добри от българите в спортната битка. И всеки, който е гледал директния им двубой на осминафиналите, не може да каже, че крайният резултат е плод на някаква необяснима случайност", завършва Магиера

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