Фабио Соли: Да задържим Словения на това ниво е предизвикателство

Старши треньорът на словенския национален отбор Фабио Соли говори преди полуфинала на Европейското първенство по волейбол с Полша. Двубоят е днес (25 септември) от 18:00 часа.

Специалистът похвали изключителната форма, силния сервис и широкия състав на Полша. Той призна, че словенците ще трябва да играят на най-високо ниво, а може би и повече от това, за да се противопоставят успешно.

Соли смята, че пътят, който Словения е избрала, спомага за добрите резултати това лято: "Мисля, че Словения направи нещо специално: трето място във VNL и сега Финалната четворка на Европейското първенство".

Постигнатото е резултат, изграден с група с не толкова дълбок състав: "Имаме състав с малко играчи с високо качество, но всеки дава много. Те играят като отбор и имат чудесна привързаност към фланелката. Обичам да съм с тях, защото ми дават толкова много и се опитвам да им дам толкова много."

Поради тази причина полуфиналът придобива особена стойност: "Не беше приет за даденост. Това е нещо изключително, особено защото сме намерили играчи, които са постигнали много в кариерата си и които все още са тук, за да се борят, да дават пример."

Полша и Словения в директен сблъсък в полуфинал №1 на Евро 2026

Соли говори и за връзката между ветераните и новите поколения: "Не мисля, че е образователно да дадеш мястото на някого безплатно. Младите трябва да разберат, че определени неща трябва да бъдат заслужени. Също така, благодарение на по-опитните, имаме момчета, които работят много усърдно, учат и успяват да спечелят възможности."

Треньорът също наблегна на това колко много се е променила Словения. "Има играчи, които до преди няколко месеца практически никога не са имали отговорности като титуляри на високо ниво и са направили страхотна VNL и играят отлично на Европейското първенство. Това не са нормални неща и е правилно да ги подчертаваме".

Соли също така похвали работата на словенската федерация: "Тя прави всичко възможно да ни постави в най-добрите условия. Имаме важна логистика, фитнес зали и луксозни хотели, понякога това са условия, които не са лесни за намиране другаде."

Малкият размер на страната, според треньора, също е особено предимство: "Словения има около два милиона жители и младите хора могат по-лесно да поддържат контакт със семействата си. Това им помага да гледат на работата с националния отбор по различен начин, без винаги да усещат, че са затворени двадесет и четири часа в денонощието в една и съща среда."

"Да задържим Словения на това ниво е предизвикателство, защото се изправяме срещу страни като Италия, Съединените щати или Япония, които имат много по-голямо население. Но благодарение на усилията на Федерацията и момчетата, това е много удовлетворяваща работа", каза още той.

На полуфиналите на Евроволей бронзовият медалист от ВНЛ ще се изправи срещу Полша, а Соли смята, че състезателите му ще се сблъскат с трудности: „В момента те показват невероятно постоянство. Превръщат простотата и мощта в невероятна сила. Те имат оръжия, които могат да ударят навсякъде. Изключителна атака, а когато това не работи, сервиси, които изтощават. Много добре са тренирани на блокада и имат страхотен състав.“

"Полша има играчи, които са печелили Шампионската лига. Играли са в топ първенствата, имат и огромен брой качествени централни блокировачи", допълва още той.

Във Волейболната лига на нациите двата отбора си размениха по една победа. Соли е категоричен, че тимът е готов да се подобри още повече: „След ВНЛ казах на момчетата, че трябва да имаме амбицията да правим нещо по-добро всеки път, когато имаме шанс. Все още имаме място за подобрение; не сме перфектни и не се преструваме, че сме, но сме готови да се възползваме от възможностите.“

Рок Можич е готов за Полша: Като видиш процентите на Леон, можеш само да кажеш „Браво“! Ние нямаме какво да губим

Той се позова и на последния мач срещу Полша: „Във ВНЛ те на практика не ни позволиха да видим топката. Този път бих искал да можем да играем малко повече. Ще бъде трудно, но това трябва да е нашата цел.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google