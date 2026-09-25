Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:30: Александър Димитров и Андриан Краев с изявления преди България - Люксембург, националите с официална тренировка преди старта в Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лоша новина за феновете на Яник Синер

Лоша новина за феновете на Яник Синер

  • 25 сеп 2026 | 15:18
  • 1771
  • 0
Лоша новина за феновете на Яник Синер

Световният номер едно в тениса при мъжете Яник Синер се оттегли от турнира ATP 500 в Пекин заради травма в коляното.

Той обяви оттеглянето си във видеоклип, публикуван на страницата му в социалните мрежи. Синер е миналогодишният носител на титлата в китайската столица.

„Със съжаление ви съобщавам, че няма да мога да играя в Пекин тази година. Коляното ми не е в състоянието, в което бих искал да бъде, и все още не съм готов да се състезавам, но ще направя всичко възможно да се върна на корта възможно най-скоро. Най-вече, разбира се, ми липсват атмосферата и феновете. Беше невероятно да играя в Пекин в предишни години и да спечеля титлата миналата година. Разочарован съм, че този път няма да мога да я защитя, но очаквам с нетърпение да се завърна догодина. Пожелавам на всички успешен турнир“, каза Синер.

Яник Синер за последно игра в официален турнир, след като спечели Уимбълдън през юли. По-късно се оттегли от два турнира „Мастърс“ и Откритото първенство на САЩ поради проблеми с коляното.

Яник Синер и Флавио Коболи тренират заедно в Монте Карло преди Купа "Лейвър"
Яник Синер и Флавио Коболи тренират заедно в Монте Карло преди Купа "Лейвър"
 Завръщането на Яник Синер под въпрос: Азиатската серия или завръщане във Виена?
Завръщането на Яник Синер под въпрос: Азиатската серия или завръщане във Виена?
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Янева на 1/2-финал в Пловдив след победа в българското дерби с Енчева

Янева на 1/2-финал в Пловдив след победа в българското дерби с Енчева

  • 25 сеп 2026 | 13:12
  • 724
  • 0
Алкарас смени визията след намеса на Саша Зверев

Алкарас смени визията след намеса на Саша Зверев

  • 25 сеп 2026 | 11:06
  • 1312
  • 0
Бублик се шегува с Агаси: Подписах едни документи...без сервис отдолу и без усмивки

Бублик се шегува с Агаси: Подписах едни документи...без сервис отдолу и без усмивки

  • 25 сеп 2026 | 10:09
  • 1299
  • 0
Шестият в схемата спря Илиян Радулов в Пловдив

Шестият в схемата спря Илиян Радулов в Пловдив

  • 25 сеп 2026 | 08:59
  • 783
  • 0
Агаси насърчи Бублик преди старта на "Лейвър Къп"

Агаси насърчи Бублик преди старта на "Лейвър Къп"

  • 25 сеп 2026 | 03:33
  • 1736
  • 0
Следващото предизвикателство за Димитров е Порто

Следващото предизвикателство за Димитров е Порто

  • 25 сеп 2026 | 02:12
  • 2512
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

  • 25 сеп 2026 | 16:20
  • 2147
  • 6
Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

  • 25 сеп 2026 | 14:34
  • 35393
  • 88
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 15235
  • 79
Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

  • 25 сеп 2026 | 15:22
  • 5365
  • 2
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 11224
  • 15
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 11971
  • 9