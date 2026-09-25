Шестият в схемата спря Илиян Радулов в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов отпадна във втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите "ATP Чаланджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро.

21-годишният Радулов загуби в оспорван мач с 5:7, 4:6 от поставения под №6 в схемата и №211 в световната ранглиста Феликс Гил (Великобритания). Срещата продължи час и 50 минути.

Българинът навакса ранен пробив пасив в първия сет, но отново загуби подаването си в 12-ия гейм, а с това и сета с 5:7. Втората част беше решена от единствен пробив в полза на Гил в десетия гейм за крайното 6:4.

Това е четвъртият турнир от сериите "ATP Чаланджър"на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив.

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