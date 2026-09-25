Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шестият в схемата спря Илиян Радулов в Пловдив

Шестият в схемата спря Илиян Радулов в Пловдив

  • 25 сеп 2026 | 08:59
  • 406
  • 0
Шестият в схемата спря Илиян Радулов в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов отпадна във втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите "ATP Чаланджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро.

21-годишният Радулов загуби в оспорван мач с 5:7, 4:6 от поставения под №6 в схемата и №211 в световната ранглиста Феликс Гил (Великобритания). Срещата продължи час и 50 минути.

Българинът навакса ранен пробив пасив в първия сет, но отново загуби подаването си в 12-ия гейм, а с това и сета с 5:7. Втората част беше решена от единствен пробив в полза на Гил в десетия гейм за крайното 6:4.

Това е четвъртият турнир от сериите "ATP Чаланджър"на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Агаси насърчи Бублик преди старта на "Лейвър Къп"

Агаси насърчи Бублик преди старта на "Лейвър Къп"

  • 25 сеп 2026 | 03:33
  • 1569
  • 0
Следващото предизвикателство за Димитров е Порто

Следващото предизвикателство за Димитров е Порто

  • 25 сеп 2026 | 02:12
  • 2139
  • 8
Алекс Ганчев не успя да стигне финала в Испания

Алекс Ганчев не успя да стигне финала в Испания

  • 25 сеп 2026 | 01:10
  • 967
  • 1
Андре Агаси призова за истинска почивка между сезоните в тениса

Андре Агаси призова за истинска почивка между сезоните в тениса

  • 24 сеп 2026 | 20:16
  • 1474
  • 0
Денчева и българска двойка стигнаха до полуфиналите

Денчева и българска двойка стигнаха до полуфиналите

  • 24 сеп 2026 | 19:24
  • 743
  • 0
Лидия Енчева също в топ 8 в Пловдив

Лидия Енчева също в топ 8 в Пловдив

  • 24 сеп 2026 | 16:08
  • 1677
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 след спринта в Баку

Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 след спринта в Баку

  • 25 сеп 2026 | 08:19
  • 30872
  • 42
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 814
  • 0
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 4930
  • 0
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 38502
  • 106
Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 23:24
  • 12788
  • 4
Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

  • 24 сеп 2026 | 19:04
  • 22417
  • 67