Янева на 1/2-финал в Пловдив след победа в българското дерби с Енчева

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" и първа ракета на страната Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив, който се провежда на кортовете на ТК "Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

19-годишната пловдивчанка, която е водачка в схемата, победи седмата поставена Лидия Енчева в българско дерби със 7:5, 6:3 за час и 45 минути.

Двубоят започна с размяна на два пробива на старта на първия сет, а Янева имаше възможности за нови брейкове при следващите две подавания на съперничката си. Тя обаче се възползва чак при 6:5 в своя полза, когато получи два мачбола при сервис на Енчева, за да поведе в общия резултат.

В началото на втората част двете си размениха по един пробив, след което Янева поведе с 4:1 след нов брейк. Енчева успя да намали до 4:3, но веднага загуби следващото си подаване и даде шанс на опонентката си да сервира за победата, с което тя се справи успешно.

Съперничка на Елизара Янева в полуфиналната фаза ще бъде победителката от двубоя между четвъртата поставена Кайса Хенеман (Швеция) и квалификантката Аня Станкович (Сърбия).

По-късно днес, не преди 14:30 часа, три българки ще играят за място във финала на двойки. Поставените под номер 3 Росица Денчева и Аня Станкович (Сърбия) ще се изправят срещу първите поставени Сапфо Сакелариди (Гърция) и Оана Гаврила (Румъния), докато Лидия Енчева и Ива Иванова ще спорят с шведките Кайса Хенеман и Нели Валберг, номер 4 при дуетите.

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