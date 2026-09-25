Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Следващото предизвикателство за Димитров е Порто

Следващото предизвикателство за Димитров е Порто

  • 25 сеп 2026 | 02:12
  • 253
  • 0
Следващото предизвикателство за Димитров е Порто

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава с участията си на турнири от сериите „Чалънджър“. Българинът заяви участие в надпреварата „Чалънджър 125“ в Порто, Португалия, която е с общ награден фонд от 203 900 долара. Срещите от основната схема на състезанието започват на 28 септември.

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Това ще бъде второ поредно участие за Димитров на турнир от това ниво. През тази седмица той игра в Сен Тропе, където обаче отпадна още в първия си мач след изненадваща загуба от литовеца Едас Бутвилас.

Към момента основен съперник за първото място в Порто се очертава да бъде французинът Бенжамен Бонзи (№90 в световната ранглиста), който е най-високоранкираният тенисист сред заявените за надпреварата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Алекс Ганчев не успя да стигне финала в Испания

Алекс Ганчев не успя да стигне финала в Испания

  • 25 сеп 2026 | 01:10
  • 517
  • 0
Андре Агаси призова за истинска почивка между сезоните в тениса

Андре Агаси призова за истинска почивка между сезоните в тениса

  • 24 сеп 2026 | 20:16
  • 1219
  • 0
Денчева и българска двойка стигнаха до полуфиналите

Денчева и българска двойка стигнаха до полуфиналите

  • 24 сеп 2026 | 19:24
  • 628
  • 0
Лидия Енчева също в топ 8 в Пловдив

Лидия Енчева също в топ 8 в Пловдив

  • 24 сеп 2026 | 16:08
  • 1518
  • 0
Роджър Федерер за "Лейвър Къп": Европа е фаворит, но Светът не бива да се подценява

Роджър Федерер за "Лейвър Къп": Европа е фаворит, но Светът не бива да се подценява

  • 24 сеп 2026 | 15:55
  • 1835
  • 0
Адриан Андреев спечели българското дерби срещу Иван Иванов в Пловдив

Адриан Андреев спечели българското дерби срещу Иван Иванов в Пловдив

  • 24 сеп 2026 | 15:48
  • 1191
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 15565
  • 93
Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

Лигата на нациите на нациите се завърна с осем мача

  • 25 сеп 2026 | 00:05
  • 22907
  • 25
Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

  • 24 сеп 2026 | 19:04
  • 16772
  • 58
Байерн шокира Апоел в "Арена София" на старта на Евролигата

Байерн шокира Апоел в "Арена София" на старта на Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 21:00
  • 10129
  • 0
Обявиха идеалната 11-ка в българския футбол, Левски с петима играчи

Обявиха идеалната 11-ка в българския футбол, Левски с петима играчи

  • 24 сеп 2026 | 19:02
  • 16910
  • 50
Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

  • 24 сеп 2026 | 12:28
  • 43810
  • 216