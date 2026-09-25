Следващото предизвикателство за Димитров е Порто

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава с участията си на турнири от сериите „Чалънджър“. Българинът заяви участие в надпреварата „Чалънджър 125“ в Порто, Португалия, която е с общ награден фонд от 203 900 долара. Срещите от основната схема на състезанието започват на 28 септември.

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Това ще бъде второ поредно участие за Димитров на турнир от това ниво. През тази седмица той игра в Сен Тропе, където обаче отпадна още в първия си мач след изненадваща загуба от литовеца Едас Бутвилас.

🚨 𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧: Grigor Dimitrov is the first confirmed wildcard for the Eupago Porto Open, an ATP Challenger 125 event in Porto from 27 September to 4 October.



↳ 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗫𝗧

Dimitrov, 35, is a former world No. 3 and ATP Finals champion with nine ATP titles. He reached the… pic.twitter.com/qlH4JvhQOj — BetBugs Tennis (@betbugstennis) September 24, 2026

Към момента основен съперник за първото място в Порто се очертава да бъде французинът Бенжамен Бонзи (№90 в световната ранглиста), който е най-високоранкираният тенисист сред заявените за надпреварата.

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