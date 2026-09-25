Следващото предизвикателство за Димитров е Порто

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава с участията си на турнири от сериите „Чалънджър“. Българинът заяви участие в надпреварата „Чалънджър 125“ в Порто, Португалия, която е с общ награден фонд от 203 900 долара. Срещите от основната схема на състезанието започват на 28 септември.
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе
Това ще бъде второ поредно участие за Димитров на турнир от това ниво. През тази седмица той игра в Сен Тропе, където обаче отпадна още в първия си мач след изненадваща загуба от литовеца Едас Бутвилас.
Към момента основен съперник за първото място в Порто се очертава да бъде французинът Бенжамен Бонзи (№90 в световната ранглиста), който е най-високоранкираният тенисист сред заявените за надпреварата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google