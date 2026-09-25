Финландия се изстреля високо в световната ранглиста

Сензацията в тазгодишното издание на Европейското първенство по волейбол Финландия отбеляза още едно историческо постижение. След като представителите на северната страна отстраниха световния шампион Италия в четвъртфиналите на надпреварата, това им донесе по-висока позиция в ранглистата на FIVB.

С нея и място на световното първенство през 2027 г. в Полша.

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"Суоми" се изкачиха от 16-о до 12-о място в подреждането, спечелвайки цели 11,48 точки, и вече има 242,58 точки. Нещо, не постигано до момента.

Освен това, финландците са за шести път в топ 8 на Европа - през 1983 г. (на седма позиция), 1991 г.(осма), 2007 г. (четвърта), 2011 г. (осма), и 2013 г. (отново осми).

Северняците са и единственият съдомакин на Евроволей, който продължава напред в шампионата. Първо България напусна надпреварата, след като бе отстранена от Германия на осминафиналите, след това Румъния отпадна в четвъртфиналните сблъсъци от Франция. Накрая и "Скуадра адзура" загуби шансовете си за четворката след петгеймова драма именно със "Суоми".

История

На полуфиналите финландците срещат Франция - утре (25 септември) от 22:00 ч. б.в. В другата двойка са Словения и Полша, като мачът помежду им е от 18:00 ч.

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