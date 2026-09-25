Никола Гърбич за отпадането на Италия: Огромна изненада, играха неефективно

Селекционерът на полския национален отбор по волейбол, Никола Гърбич, коментира сензационното поражение на Италия на четвъртфиналите на Европейското първенство. Той също така оцени съперника на Полша за място на финала – Словения.
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„Загубата на Италия от Финландия беше огромна изненада за мен. Отдавна съм в този спорт и отдавна не сме виждали такъв резултат. Не помня кога за последно Италия не е успявала да стигне до полуфинал на Европейско първенство, и то като домакин“, заяви Гърбич.
„Те не загубиха от Полша или Франция, а от Финландия. Разбира се, финландците изиграха фантастичен мач, но те дори не участваха в Лигата на нациите. Италия игра неефективно. Мислех си: „Добре, това е само вторият или третият гейм“. В тайбрека резултатът беше 5:2. През цялото време си казвах: „Добре, сега ще намерят своя ритъм“. Отпадането на Италия обаче не променя много за нас. Не че сега всичко е по-лесно. В крайна сметка нашият резултат срещу Словения не зависи от Италия“, допълни треньорът, цитиран от „Спортове Факти“.
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През лятото Полша и Словения се срещнаха на полуфинал в Лигата на нациите, като тогава поляците спечелиха с 3:0.
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„Това ще бъде напълно нов мач. Сега те разполагат с Ален Пайенк и Клемен Чебул, който не беше играл за националния отбор от два сезона. Това са играчи с опит в подобни срещи. Имат по-силен сервис, по-добра атака и по-добър блок. Играят по-добре, отколкото в Лигата на нациите, и трябва да очакваме много труден двубой“, предупреди Гърбич.
„Трябва да бъдем търпеливи в моментите, когато нещата не се получават така, както искаме. Понякога даваме всичко от себе си, но съперникът играе фантастично, рискува. Могат да изпълнят сервис със 120 км/ч точно по линията. Затова трябва да изчакаме своя момент, който рано или късно ще дойде“, завърши сръбският специалист.
Мачът между Полша и Словения ще започне в 18:00 часа българско време.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google