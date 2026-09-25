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Никола Гърбич за отпадането на Италия: Огромна изненада, играха неефективно

  • 25 сеп 2026 | 12:11
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Селекционерът на полския национален отбор по волейбол, Никола Гърбич, коментира сензационното поражение на Италия на четвъртфиналите на Европейското първенство. Той също така оцени съперника на Полша за място на финала – Словения.

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„Загубата на Италия от Финландия беше огромна изненада за мен. Отдавна съм в този спорт и отдавна не сме виждали такъв резултат. Не помня кога за последно Италия не е успявала да стигне до полуфинал на Европейско първенство, и то като домакин“, заяви Гърбич.

„Те не загубиха от Полша или Франция, а от Финландия. Разбира се, финландците изиграха фантастичен мач, но те дори не участваха в Лигата на нациите. Италия игра неефективно. Мислех си: „Добре, това е само вторият или третият гейм“. В тайбрека резултатът беше 5:2. През цялото време си казвах: „Добре, сега ще намерят своя ритъм“. Отпадането на Италия обаче не променя много за нас. Не че сега всичко е по-лесно. В крайна сметка нашият резултат срещу Словения не зависи от Италия“, допълни треньорът, цитиран от „Спортове Факти“.

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През лятото Полша и Словения се срещнаха на полуфинал в Лигата на нациите, като тогава поляците спечелиха с 3:0.

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„Това ще бъде напълно нов мач. Сега те разполагат с Ален Пайенк и Клемен Чебул, който не беше играл за националния отбор от два сезона. Това са играчи с опит в подобни срещи. Имат по-силен сервис, по-добра атака и по-добър блок. Играят по-добре, отколкото в Лигата на нациите, и трябва да очакваме много труден двубой“, предупреди Гърбич.

„Трябва да бъдем търпеливи в моментите, когато нещата не се получават така, както искаме. Понякога даваме всичко от себе си, но съперникът играе фантастично, рискува. Могат да изпълнят сервис със 120 км/ч точно по линията. Затова трябва да изчакаме своя момент, който рано или късно ще дойде“, завърши сръбският специалист.

Мачът между Полша и Словения ще започне в 18:00 часа българско време.

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