Словения се справи трудно с Белгия и е на полуфинал срещу Полша на ЕвроВолей 2026

Волейболистите от националния отбор на Словения се класираха за полуфиналите на ЕвроВолей 2026 за мъже. Играчите на Фабио Соли се наложиха трудно над Белгия с 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13) в мач от 1/4-финалите на турнира, игран тази вечер пред около 2500 зрители в зала "Пала Вела" в Торино.

Така словенците попадат във финалната четворка на европейско първенство за 4-и пореден и общо за 5-и път в последните шампионата на Стария континент.

Полша се справи с Германия пред над 7000 зрители в “Арена София” и е на полуфинал

На полуфиналите Словения ще играе с настоящият шампион Полша, който снощи надигра Германия с 3:0 гейма.

По предварителна програма срещата ще бъде в петък (25 септември) от 17,00 часа българско време в Торино.

Белгия пък записа най-доброто си класиране на континентално първенство от 2017-а година насам и едно от най-добрите постижения в историята.

Най-полезен за Слвения бе Рок Можич с 18 точки (3 блока, 63% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +15), а Ник Муянович добави още 14 точки (1 блок и 37% ефективност в атака - +12) за победата.

Ферре Регерс бе над всички за Белгия със страхотните 23 точки (1 блок и 49% ефективност в атака - +12), а резервата Базил Дермо завърши с 12 точки (1 блок и 50% ефективност в атака - +6), но и това не помогна за успеха.

Снимки: CEV.EU

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