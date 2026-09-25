Селекционерът на Сърбия: Болезнен урок

Старши треньорът на сръбския национален отбор Велко Паунович заяви, че тимът му е играл твърде непредпазливо в края при домакинската загуба от Гърция с 1:2 в група 2 на Лига А в турнира Лига на нациите. „В края играхме твърде отворено и непредпазливо. Голмайсторът им се оказа по-бърз от защитата ни. Това се случи след силен натиск от наша страна в последните 10-15 минути, когато искрено вярвахме, че можем да отбележим. Болезнено е, но и е урок за нас“, обобщи Паунович, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

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„Това, на което трябва да се наблегне е сплотеността и борбеността ни, както и на моментите, в които владеехме топката, тъй като гръцките футболисти се справят отлично в това отношение. Когато топката беше у нас, действахме ефективно. Трябва да правим това по-често - да имаме повече вяра в себе си и да не бързаме при завършването на атаките. При нашия гол подходихме търпеливо“, каза още селекционерът на Сърбия.

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Капитанът на сръбския тим Душан Тадич коментира: „Беше много тежък мач срещу много добър отбор. Започнахме добре, но след изравнителния им гол те поеха инициативата и ни създадоха трудности. Можехме да реагираме по-добре в края, но сега трябва да си извлечем поуки от този мач.“ „Трябва да гледаме позитивно. Гърция беше много добър тест за нас и трябва да използваме този мач, за да разберем какво не бива да допускаме срещу Нидерландия“, завърши Тадич.

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Снимки: Imago