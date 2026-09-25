Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сърбия
  3. Селекционерът на Сърбия: Болезнен урок

Селекционерът на Сърбия: Болезнен урок

  • 25 сеп 2026 | 12:49
  • 354
  • 0
Селекционерът на Сърбия: Болезнен урок

Старши треньорът на сръбския национален отбор Велко Паунович заяви, че тимът му е играл твърде непредпазливо в края при домакинската загуба от Гърция с 1:2 в група 2 на Лига А в турнира Лига на нациите. „В края играхме твърде отворено и непредпазливо. Голмайсторът им се оказа по-бърз от защитата ни. Това се случи след силен натиск от наша страна в последните 10-15 минути, когато искрено вярвахме, че можем да отбележим. Болезнено е, но и е урок за нас“, обобщи Паунович, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

Гърция нанесе звучен шамар в добавеното време на надменна Сърбия насред "Мала Маракана"
Гърция нанесе звучен шамар в добавеното време на надменна Сърбия насред "Мала Маракана"

„Това, на което трябва да се наблегне е сплотеността и борбеността ни, както и на моментите, в които владеехме топката, тъй като гръцките футболисти се справят отлично в това отношение. Когато топката беше у нас, действахме ефективно. Трябва да правим това по-често - да имаме повече вяра в себе си и да не бързаме при завършването на атаките. При нашия гол подходихме търпеливо“, каза още селекционерът на Сърбия.

Селекционерът на Гърция след сензационната победа: Усещането е страхотно
Селекционерът на Гърция след сензационната победа: Усещането е страхотно

Капитанът на сръбския тим Душан Тадич коментира: „Беше много тежък мач срещу много добър отбор. Започнахме добре, но след изравнителния им гол те поеха инициативата и ни създадоха трудности. Можехме да реагираме по-добре в края, но сега трябва да си извлечем поуки от този мач.“ „Трябва да гледаме позитивно. Гърция беше много добър тест за нас и трябва да използваме този мач, за да разберем какво не бива да допускаме срещу Нидерландия“, завърши Тадич.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Моуриньо разкри защо се е завърнал в Реал, кои са правилата, които иска играчите му да нарушават

Моуриньо разкри защо се е завърнал в Реал, кои са правилата, които иска играчите му да нарушават

  • 25 сеп 2026 | 10:03
  • 3528
  • 8
Бивш английски национал станал жертва на сексуално насилие от мъж

Бивш английски национал станал жертва на сексуално насилие от мъж

  • 25 сеп 2026 | 09:32
  • 6969
  • 12
Коялипу, Соле и Диало станаха главни герои в сблъсъка между Мавритания и ЦАР

Коялипу, Соле и Диало станаха главни герои в сблъсъка между Мавритания и ЦАР

  • 25 сеп 2026 | 08:49
  • 1351
  • 0
Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”

Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”

  • 25 сеп 2026 | 08:39
  • 2448
  • 0
Ето какво скандализира Кабаков, за да вдигне червен картон

Ето какво скандализира Кабаков, за да вдигне червен картон

  • 25 сеп 2026 | 08:25
  • 5438
  • 19
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 8638
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

  • 25 сеп 2026 | 12:45
  • 2078
  • 1
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 4888
  • 22
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 6573
  • 11
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 8638
  • 6
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 42538
  • 108
Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 23:24
  • 15421
  • 7